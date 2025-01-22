川普促普廷談判 澤倫斯基提和平條件：需20萬盟軍進駐

烏克蘭總統澤倫斯基21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，強調和平條件與國際合作的重要性。（美聯社）

2025/01/22 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普於就任次日（21日）罕見對俄羅斯總統普廷發出警告，表示若普廷拒絕就結束烏克蘭戰爭進行談判，美國可能祭出新一波制裁。同日，烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，任何和平協議的執行都需要「至少20萬」盟軍部隊進駐，同時堅決反對莫斯科要求大幅裁減烏克蘭軍力的要求。

川普在白宮回應記者提問時表示，若普廷拒絕談判桌，美國「很可能」對莫斯科祭出新制裁。他更罕見地批評普廷說：「我認為他不願達成協議就是在摧毀俄羅斯。」川普還透露，澤倫斯基已向他表達尋求和平協議、結束戰爭的意願。據了解，澤倫斯基團隊目前正在安排與川普會面。

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川普20日就職典禮前曾承諾上任後立即終結烏克蘭戰爭，當時外界普遍解讀，他可能會以削減援助為手段，迫使基輔向俄羅斯讓步。但他的最新談話顯示，新政府對莫斯科的立場可能較預期強硬。

澤倫斯基在世界經濟論壇上揭露，俄羅斯目前已在烏克蘭動員60萬軍隊，潛在可動員兵力更達150萬人，遠超任何單一歐洲國家的軍事實力。他同時證實北韓軍隊已在靠近烏東邊境的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區參戰，直言歐洲應該警覺戰事已逼近歐洲心臟地帶。他強調，克里姆林宮要求將烏克蘭80萬軍力縮減至五分之一的條件「絕對不能接受」。

同日宣誓就任的美國國務卿魯比歐在參議院全票通過其任命後，接受美國國家廣播公司（NBC）節目專訪時強調，結束俄烏戰爭將是美國的「官方政策」。他說：「這是個複雜的過程，因為各方都必須有所讓步。」魯比歐在上週的提名聽證會上曾暗示，烏克蘭可能需要放棄收復近十年來遭俄羅斯佔領全部領土的目標。

澤倫斯基表示，烏克蘭加入北約是確保停火協議的「最佳保證」。然而，儘管多數歐洲國家支持烏克蘭入盟，美國、德國、匈牙利和斯洛伐克仍持反對立場。他近期已與法國總統馬克宏和英國首相施凱爾等歐洲領袖討論可能的維和任務。

對於戰爭結束的途徑，川普政府與前朝立場有明顯差異。前總統拜登在俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，已提供基輔數十億美元軍援，並堅持和談時機應由烏克蘭自行決定。相較之下，川普雖在競選期間即宣稱能迅速結束戰爭，但始終未具體說明方法。

魯比歐指出：「這類衝突無法靠公開聲明解決，而是需要透過艱苦、積極的外交斡旋。美國將致力確保烏克蘭與區域盟邦的安全，同時終止現有的死傷與破壞。」

美國新任國務卿魯比歐強調，結束俄烏戰爭將是美國「官方政策」，但莫斯科與基輔雙方都必須讓步。（路透）

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