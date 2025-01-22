川普重返白宮 中國積極拉攏美國盟邦

川普回歸震撼全球，中國積極修補與美盟友關係。（法新社）

2025/01/22 19:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》22日報導，面對美國前總統川普可能重返白宮帶來的變數，中國正積極改善與日本、印度等美國盟邦的關係，試圖在變動的國際局勢中爭取戰略優勢。

報導指出，拜登政府任內透過強化與理念相近國家的合作來制衡中國，其中四方安全對話（Quad）即為代表。但隨著川普單邊主義政策可能回歸，美國與傳統盟友的關係恐面臨考驗，為中國創造外交契機。

請繼續往下閱讀...

以印度為例，儘管去年10月印度與中國就邊界爭端達成協議，但中國隨後在爭議地區設立兩個新行政區，引發印度強烈抗議，顯示印中關係改善仍有其限制。然而，澳洲、英國和日本的領導人，基於中國作為全球最大製造商和戰略礦物來源的經濟地位，都展現出改善與中國關係的意願。北京政府則希望藉此吸引外國投資，以振興受到川普可能加徵高額關稅威脅的經濟

復旦大學國際問題研究院院長吳心波指出，川普疏遠盟友的傾向，反可能促使這些國家更重視中國。但美國國安會發言人休斯（Brian Hughes）反駁，強調川普任內曾支持日本的「自由開放印太戰略」，並與盟國合作抵制中國電信企業。

華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻分析，川普的言論及其顧問馬斯克干預歐洲政治的行為，將促使各國尋求更多外交選項。然而，並非所有美國盟邦都轉向中國，菲律賓近期即因南海問題公開批評中國。

日本中央大學外交專家宮城大藏認為，川普政策的不確定性促使日中尋求穩定關係。日本外相7年來首訪北京，兩國也恢復國防交流，可視為「川普效應」的展現。

英國首相施凱爾積極修復對中關係，與前任蘇納克結束「黃金時代」的立場形成對比。但倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生指出，歐洲國家不會因川普的「美國優先」政策而全面倒向北京。

法國總統馬克宏已公開呼籲川普回應歐洲外交努力。各國將持續關注美國政策走向及其對全球局勢的影響，並適時調整戰略部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法