為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普重返白宮 中國積極拉攏美國盟邦

    川普回歸震撼全球，中國積極修補與美盟友關係。（法新社）

    川普回歸震撼全球，中國積極修補與美盟友關係。（法新社）

    2025/01/22 19:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》22日報導，面對美國前總統川普可能重返白宮帶來的變數，中國正積極改善與日本、印度等美國盟邦的關係，試圖在變動的國際局勢中爭取戰略優勢。

    報導指出，拜登政府任內透過強化與理念相近國家的合作來制衡中國，其中四方安全對話（Quad）即為代表。但隨著川普單邊主義政策可能回歸，美國與傳統盟友的關係恐面臨考驗，為中國創造外交契機。

    以印度為例，儘管去年10月印度與中國就邊界爭端達成協議，但中國隨後在爭議地區設立兩個新行政區，引發印度強烈抗議，顯示印中關係改善仍有其限制。然而，澳洲、英國和日本的領導人，基於中國作為全球最大製造商和戰略礦物來源的經濟地位，都展現出改善與中國關係的意願。北京政府則希望藉此吸引外國投資，以振興受到川普可能加徵高額關稅威脅的經濟

    復旦大學國際問題研究院院長吳心波指出，川普疏遠盟友的傾向，反可能促使這些國家更重視中國。但美國國安會發言人休斯（Brian Hughes）反駁，強調川普任內曾支持日本的「自由開放印太戰略」，並與盟國合作抵制中國電信企業。

    華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻分析，川普的言論及其顧問馬斯克干預歐洲政治的行為，將促使各國尋求更多外交選項。然而，並非所有美國盟邦都轉向中國，菲律賓近期即因南海問題公開批評中國。

    日本中央大學外交專家宮城大藏認為，川普政策的不確定性促使日中尋求穩定關係。日本外相7年來首訪北京，兩國也恢復國防交流，可視為「川普效應」的展現。

    英國首相施凱爾積極修復對中關係，與前任蘇納克結束「黃金時代」的立場形成對比。但倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生指出，歐洲國家不會因川普的「美國優先」政策而全面倒向北京。

    法國總統馬克宏已公開呼籲川普回應歐洲外交努力。各國將持續關注美國政策走向及其對全球局勢的影響，並適時調整戰略部署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播