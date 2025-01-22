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    南韓生育率終止連跌！疫情延後婚潮助力 可望9年來首次回升

    南韓結婚人數激增，生育率9年來首次看漲。（歐新社）

    南韓結婚人數激增，生育率9年來首次看漲。（歐新社）

    2025/01/22 18:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》報導，南韓政府22日公布的數據顯示，2024年1月至11月的新生兒人數較去年同期上升3%，達到22萬0094人。由於COVID-19疫情期間延遲婚禮的夫妻陸續完婚，南韓2024年出生率可望出現9年來首次增長，為近年來持續低迷的生育率注入一股新動力。

    儘管2023年南韓新生兒人數下降7.7%，連續8年下滑，總和生育率僅0.72創下全球最低的紀錄，但隨著2023年結婚人數上升，南韓的出生率也出現回升的跡象。由於疫情的影響，許多情侶推遲了婚禮，2023年的結婚人數是12年來首次增加。南韓2024年1月至11月的結婚人數大幅上升13.5%，達到19萬9903對，除非12月數據出現重大變動，否則這將是自1980年以來的最大年度增幅。

    在南韓，婚姻與生育之間存在高度相關性，通常結婚後1到2年才會生育。多數南韓民眾仍認為，婚姻是生育的先決條件。去年的一項政府調查顯示，62.8%的南韓民眾反對非婚生子女，儘管這一比例較10年前的77.5%有所下降。鄰國中國的生育率同樣因為疫情期間的結婚延遲，在2024年也出現上升，增長5.8%至954萬人。

    為了解決低生育率的「人口危機」，南韓政府去年推出多項鼓勵年輕人結婚生子的措施，其中大部分為財政支持，包括減稅和補助。例如：在2024年至2026年間結婚的夫妻，每人可享有一次性（約合新台幣1萬1428元）的稅收減免。

    南韓前總統尹錫悅因已被彈劾去職，他原先計劃成立專責因應低生育率的新部門，這項計畫的後續發展仍待觀察。南韓2024年的出生率年度數據預計將於2月26日公布。

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