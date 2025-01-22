為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    移民政策惹議！川普抨擊華府主教「惡毒」 要求道歉

    1月21日，美國總統川普（右）於華盛頓國家大教堂出席全國祈禱日儀式，站在主教巴德（左）身旁。（路透）

    1月21日，美國總統川普（右）於華盛頓國家大教堂出席全國祈禱日儀式，站在主教巴德（左）身旁。（路透）

    2025/01/22 17:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統就職典禮甫落幕，便爆發總統與宗教領袖之間的激烈交鋒。華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Edgar Budde）21日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的祈禱儀式上，向總統川普發表了一篇措辭嚴厲的講道，指責其在移民和 LGBTQ 族群中散播恐懼，要求他展現「仁慈」。此舉引發川普強烈反彈，25日於其社群平台「Truth Social」發文抨擊巴德「惡毒」，並要求她道歉。

    《法新社》報導， 巴德主教在講道中，當著與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）一同坐在教堂前排的川普說：「總統先生，我請求你展現仁慈。」而當時川普面無表情。川普於就職典禮後，隨即於20日頒布行政命令，暫停庇護申請者的入境，並驅逐境內的非法移民；此外，他也下令只承認男性和女性兩種生理性別，不承認跨性別者。這些政策再次成為輿論焦點。

    川普在「Truth Social」上反擊巴德：「那位在週二上午全國祈禱儀式上發言的所謂主教，是一個激進的左派、極端的川普仇恨者。」他指責巴德「以一種非常不得體的方式將她的教會帶入政治世界」，並批評她的語氣「惡毒」，既沒有說服力，也不聰明。

    當被問及對巴德主教言論的看法時，川普稍早僅簡短表示：「我不認為那是一場好的祈禱儀式。」

    川普在貼文中進一步抨擊：「除了她不恰當的言論之外，這場儀式非常無聊且了無新意。她的工作能力不怎麼樣！她和她的教會應該向大眾道歉！」他並再次為其移民政策辯護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播