移民政策惹議！川普抨擊華府主教「惡毒」 要求道歉

1月21日，美國總統川普（右）於華盛頓國家大教堂出席全國祈禱日儀式，站在主教巴德（左）身旁。（路透）

2025/01/22 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統就職典禮甫落幕，便爆發總統與宗教領袖之間的激烈交鋒。華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Edgar Budde）21日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）的祈禱儀式上，向總統川普發表了一篇措辭嚴厲的講道，指責其在移民和 LGBTQ 族群中散播恐懼，要求他展現「仁慈」。此舉引發川普強烈反彈，25日於其社群平台「Truth Social」發文抨擊巴德「惡毒」，並要求她道歉。

《法新社》報導， 巴德主教在講道中，當著與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）一同坐在教堂前排的川普說：「總統先生，我請求你展現仁慈。」而當時川普面無表情。川普於就職典禮後，隨即於20日頒布行政命令，暫停庇護申請者的入境，並驅逐境內的非法移民；此外，他也下令只承認男性和女性兩種生理性別，不承認跨性別者。這些政策再次成為輿論焦點。

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川普在「Truth Social」上反擊巴德：「那位在週二上午全國祈禱儀式上發言的所謂主教，是一個激進的左派、極端的川普仇恨者。」他指責巴德「以一種非常不得體的方式將她的教會帶入政治世界」，並批評她的語氣「惡毒」，既沒有說服力，也不聰明。

當被問及對巴德主教言論的看法時，川普稍早僅簡短表示：「我不認為那是一場好的祈禱儀式。」

川普在貼文中進一步抨擊：「除了她不恰當的言論之外，這場儀式非常無聊且了無新意。她的工作能力不怎麼樣！她和她的教會應該向大眾道歉！」他並再次為其移民政策辯護。

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