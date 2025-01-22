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    北韓教授淪毒品主腦！ 大學成製毒販毒基地 學生教職員全捲入

    北韓咸興藥學大學（圖擷取自南韓和平事務研究所）

    北韓咸興藥學大學（圖擷取自南韓和平事務研究所）

    2025/01/22 17:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓咸興藥學大學一名50多歲的金姓教授（化名）因涉嫌製造和販賣冰毒被捕，案件不僅牽涉教職員，且動員學生參與毒品販售活動，震驚學術界。

    《每日北韓》報導，金教授於2024年12月中旬在校園內被逮捕。此案是在調查2024年11月在距離咸興市約百公里的城市元山一個販毒組織時意外曝光，案情顯示涉案範圍可能遠超出單一教授的個人行為。

    金教授將咸興藥學大學變成了龐大的毒品製造與運輸網路，逼迫學生替他將毒品運送至全國各地。除了在校學生外，甚至還有畢業生和教職員涉案，共同參與這項非法活動。

    中央檢察所已介入調查此案。由於咸興藥學大學雖為地方院校但歸類為中央大學，調查權責歸屬中央檢察所。目前，校方行政工作因調查而陷入停擺狀態。

    特別令人關注的是，有消息人士指出數名學生也可能在不知情的情況下被捲入此案。部分準畢業生因擔心受到牽連而表示焦慮，他們可能面臨退學和相關處分。

    當地居民對於校園內發生如此重大的毒品案件表示震驚。然而，部分居民指出，咸興地區的毒品問題由來已久，市場上販毒情況並非罕見，社區民眾尤其擔憂無辜學生可能因此受到牽連。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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