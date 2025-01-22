詐騙「泰」可怕！泰國總理AI中文喊話 盼挽回中國遊客

泰國旅遊市場近日因詐騙案頻傳而嚴重受創，總理貝東塔藉AI技術試圖挽回中國遊客。（擷取自PR Thai Government/FB）

2025/01/22 16:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國演員王星與台灣火舞表演者謝岳鵬分別遭詐騙集團以工作名義誘騙至泰國後，被送往緬甸的詐騙園區，引發廣泛關注。隨著類似事件層出不窮，事件，嚴重衝擊泰國旅遊市場。為挽回中國遊客的信心，泰國總理特地透過AI技術以錄製中文影片，保證泰國旅遊的安全。

綜合泰媒報導，泰國總理府官方臉書今日稍早發布一部約1分32秒的影片，由不會說中文的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）透過AI技術將泰語翻譯成中文，特別向中國遊客保證泰國旅遊的安全性。

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貝東塔在影片中表示，她近期注意到中國公民被誘騙至泰國周邊地區詐騙窩點，引發廣大中國遊客對泰國安全問題和人口販運的擔憂。她強調，作為泰國總理，可以向各位保證，泰國政府將所有遊客的安全放在首位。

貝東塔指出，她已要求有關當局加強合作，共同提升安全標準，以最有效的方式打擊跨國犯罪。同時，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰的中國遊客提供系統性、全方位的協助，防範意外事件發生，「泰國政府高度重視遊客安全，為所有遊客建立信心」。

影片最後，貝東塔提到，2025年是泰中建交50周年，泰國已準備好熱情迎接中國遊客特別是即將到來的農曆新年假期，歡迎中國遊客再度選擇泰國作為旅遊目的地。

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