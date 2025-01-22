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    川普防長提名人赫格塞斯再陷家暴疑雲 參議院表決存變數

    參院表決前夕，赫格塞斯再爆家暴醜聞。（路透）

    參院表決前夕，赫格塞斯再爆家暴醜聞。（路透）

    2025/01/22 16:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的國防部長候選人赫格塞斯（Pete Hegseth）再陷爭議。據《路透》22日報導，其前弟媳丹妮爾（Danielle Hegseth）向參議院提交書面證詞，指控他曾對第二任前妻莎曼珊（Samantha Hegseth）施暴。參議院即將表決，這項指控為其任命案增添變數。

    丹妮爾在1月18日提交的證詞中指出，莎曼珊曾因擔憂自身安全而躲進衣櫥，甚至設計了一套緊急應變計畫，讓親友能在危急時刻馳援。丹妮爾更表示，自己曾聽聞赫格塞斯發表歧視女性的言論，例如「說不就是願意」以及「女性不該擁有投票權」。

    赫格塞斯透過律師帕拉托爾（Timothy Parlatore）嚴正否認所有指控。帕拉托爾指出，莎曼珊從未指控赫格塞斯施暴，且已在法庭文件和聯邦調查局（FBI）約談中證實此事。莎曼珊本人則向媒體表示，這段婚姻中並無肢體暴力。

    參議院軍事委員會民主黨首席議員瑞德（Jack Reed）表示，過去數月來針對赫格塞斯的多項指控，包括2017年一起未被起訴的性侵案，以及酗酒、退伍軍人組織財務管理不當等爭議，皆顯示其背景調查程序不夠完備。

    瑞德強調：「若指控屬實，赫格塞斯的行為將使任何軍人沒有資格擔任領導職務，更遑論國防部長一職。」赫格塞斯本人則承諾，若提名案通過將戒酒，並承認在管理退伍軍人組織時確有疏失，但否認有任何違法行為。

    由於共和黨在參議院僅占些微多數，赫格塞斯最多只能失去3位共和黨參議員的支持，否則提名案恐將無法通過。儘管如此，參議院仍將於本週針對赫格塞斯的提名進行投票。這起最新指控是否會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，各界高度關注。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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