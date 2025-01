44天內17人相繼離世 印度村莊驚爆連環死亡案

2025/01/22 16:47

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度北部拉朱里縣(Rajouri)一個村莊近期接連發生神秘死亡事件,當地已有17名村民疑因罹「怪病」相繼離世,38人受影響,令人不安的是,死者多為親屬,當地政府目前已展開調查,以查明病因。

綜合印媒報導,死者在臨終前出現發燒、疼痛、噁心、大量出汗和失去知覺等症狀,經過數天住院治療後不幸離世。事件始於去年12月7日,4名孩童與1名成年人參加完社區聚餐後不久離奇病逝。12月12日,又有1名婦女和3名孩童死亡。進入2025年後,1月9日,村民阿斯拉姆(Aslam)的6名孩子接連病故,10天後,他的叔叔和嬸嬸也驟然離世。

請繼續往下閱讀...

44天內17人接連死亡,其中包含4名成人及13名幼童,且互為親屬關係,引發當地居民恐慌不安。死者集中於三個家庭,且關係密切的特徵令人擔心,當地政府已介入調查,試圖找出連環死亡的真正原因。

衛生部門初步檢測已排除細菌或病毒感染,不過在採樣本中發現神經毒素,且當地一處泉水被檢出含有殺蟲劑和農藥痕跡,目前已被封鎖。

為徹查事件真相,當地警方已成立特別調查小組(SIT),內政部(MHA)亦派出中央政府跨部會小組協助調查,全國多個知名機構的專家已受邀加入調查工作。

醫療團隊已在該地區展開大規模篩檢行動,共檢查了約9000至10000戶房屋,並設立多個小組進行主動和被動監測,儘管死亡人數眾多,醫療官員表示目前尚無必要宣布是起公共衛生緊急事件。

#WATCH | Rajouri, J&K | CFSL (Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh) team deployed for investigation as 17 deaths have been reported in Budhal village since December 2024 due to a 'mysterious illness.' pic.twitter.com/uOJx0x1A4w