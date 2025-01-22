44天內17人相繼離世 印度村莊驚爆連環死亡案

印度北部拉朱里縣（Rajouri）一個村莊近期接連發生神秘死亡事件，已有17名村民疑似罹「怪病」相繼離世。（圖擷取自X/@ANI）

2025/01/22 16:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部拉朱里縣（Rajouri）一個村莊近期接連發生神秘死亡事件，當地已有17名村民疑因罹「怪病」相繼離世，38人受影響，令人不安的是，死者多為親屬，當地政府目前已展開調查，以查明病因。

綜合印媒報導，死者在臨終前出現發燒、疼痛、噁心、大量出汗和失去知覺等症狀，經過數天住院治療後不幸離世。事件始於去年12月7日，4名孩童與1名成年人參加完社區聚餐後不久離奇病逝。12月12日，又有1名婦女和3名孩童死亡。進入2025年後，1月9日，村民阿斯拉姆（Aslam）的6名孩子接連病故，10天後，他的叔叔和嬸嬸也驟然離世。

請繼續往下閱讀...

44天內17人接連死亡，其中包含4名成人及13名幼童，且互為親屬關係，引發當地居民恐慌不安。死者集中於三個家庭，且關係密切的特徵令人擔心，當地政府已介入調查，試圖找出連環死亡的真正原因。

衛生部門初步檢測已排除細菌或病毒感染，不過在採樣本中發現神經毒素，且當地一處泉水被檢出含有殺蟲劑和農藥痕跡，目前已被封鎖。

為徹查事件真相，當地警方已成立特別調查小組（SIT），內政部（MHA）亦派出中央政府跨部會小組協助調查，全國多個知名機構的專家已受邀加入調查工作。

醫療團隊已在該地區展開大規模篩檢行動，共檢查了約9000至10000戶房屋，並設立多個小組進行主動和被動監測，儘管死亡人數眾多，醫療官員表示目前尚無必要宣布是起公共衛生緊急事件。

#WATCH | Rajouri, J&K | CFSL （Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh） team deployed for investigation as 17 deaths have been reported in Budhal village since December 2024 due to a 'mysterious illness.' pic.twitter.com/uOJx0x1A4w — ANI （@ANI） January 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法