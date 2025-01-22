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    「環太平洋飛行貓」誕生！ 緬因貓24小時內3次往返紐澳

    這隻名叫米滕斯的緬因貓意外成為「環太平洋飛行貓」，這隻可愛的貓咪在24小時內，竟然完成了3次紐西蘭和澳洲之間的往返飛行。（美聯社）

    這隻名叫米滕斯的緬因貓意外成為「環太平洋飛行貓」，這隻可愛的貓咪在24小時內，竟然完成了3次紐西蘭和澳洲之間的往返飛行。（美聯社）

    2025/01/22 15:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前一隻名叫米滕斯（Mittens）的緬因貓意外成為「環太平洋飛行貓」，這隻可愛的貓咪在24小時內，竟然完成了3次紐西蘭和澳洲之間的往返飛行。

    據美聯社報導，事件源於1月13日，米滕斯與主人妮斯（Margo Neas）一同搭乘紐西蘭航空從基督城飛往墨爾本。然而，當妮斯在墨爾本機場等待提領寵物時，卻等了整整3小時都不見米滕斯的蹤影。地勤人員最終告知她，米滕斯還在已返回紐西蘭的飛機上。據了解，是因為一個堆放的輪椅擋住了行李搬運工的視線，導致米滕斯的籠子被遺漏在飛機上。

    所幸機長在飛行途中得知有這位「特別乘客」，立即開啟貨艙暖氣確保米滕斯的舒適。在返回基督城後，妮斯委託的寵物搬運公司接走了米滕斯，並安排牠再次搭機前往墨爾本與主人團聚。

    歷經這場意外旅程，米滕斯雖然體重略有減輕，但整體狀況良好。妮斯表示，平時不愛撒嬌的米滕斯，一見到她就撲進懷裡，展現出「前所未有的親暱」，讓她倍感欣慰。

    對此，紐西蘭航空發言人阿姆斯壯（Alisha Armstrong）表示，公司將承擔所有相關費用，並承諾會與墨爾本地勤人員密切合作，避免類似事件再次發生。

    歷經這場意外旅程，米滕斯雖然體重略有減輕，但整體狀況良好。（美聯社）

    歷經這場意外旅程，米滕斯雖然體重略有減輕，但整體狀況良好。（美聯社）

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