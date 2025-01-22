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    美國大亨支持政府效率部刪減支出！ 每天送千枚狗狗幣

    美國大亨科恩推出抽獎活動支持政府效率部，只要民眾說明為何要刪減五角大廈支出，就有機會抽到1000枚狗狗幣。（路透）

    美國大亨科恩推出抽獎活動支持政府效率部，只要民眾說明為何要刪減五角大廈支出，就有機會抽到1000枚狗狗幣。（路透）

    2025/01/22 14:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國冰淇淋公司Ben＆Jerry's的聯合創辦人科恩（Ben Cohen），表態支持馬斯克及其領導的政府效率部（DOGE），推出「DOGE vs. Blob」抽獎活動，民眾只要在X上分享為何要刪減五角大廈支出，就有機會抽到1000枚狗狗幣（Dogecoin），這場活動為期100天、每天會有1人中獎。

    《福斯新聞》報導．科恩批評五角大廈每分鐘就燒掉200萬美元（約新台幣6555萬元）納稅錢，為了支持政府效率部的運作，他推出了這項活動邀請網友參與，並在「DOGE vs. Blob」網頁上介紹五角大廈各種不合理的花費。

    從活動網站上可以看到，參與抽獎的身分限制是美國公民或美國永久居民，在X發文說明刪減國防部支出的理由後，即可到「DOGE vs. Blob」填寫文章連結，每天最多參與9次，接下來100天共抽出100名幸運兒，而且可以重複中獎。

    科恩表示，除了有機會拿到1000枚狗狗幣（目前市值約新台幣1.2萬元）之外，他最後還會自己選出1萬枚狗狗幣（約新台幣12萬元）大獎得主，共有2個名額。

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