比黃金還貴！牛膽結石價格狂飆 中藥需求引爆淘金熱與犯罪潮

巴西亞馬遜地區農場飼養的牛隻。（路透資料照）

2025/01/22 13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕牛膽結石價格狂飆，每盎司竟高達 5800 美元（約新臺幣18.9萬元），是黃金的兩倍！《華爾街日報》報導，這股因中藥市場需求激增而引發的淘金熱，正導致全球走私犯罪猖獗，尤其在巴西這個全球最大牛肉出口國。

巴西東南部屠宰場裡，工人沾滿血跡的手，從牛內臟中篩出一顆高爾夫球大小的橘紅色硬塊——牛膽結石。這正是中醫用於治療中風的珍貴藥材。隨著高血壓、肥胖等現代疾病增加，牛膽結石的需求持續攀升。中國政府積極推廣傳統中醫，更助長了這股需求。

請繼續往下閱讀...

牛膽結石的交易大多遊走於法律邊緣。走私者將其藏匿於果醬罐、玩具等物品中，試圖躲避查緝。巴西警方近期調查了一連串與牛膽結石相關的搶劫案件，甚至有武裝歹徒闖入農場，只為搶奪這珍貴的「石頭」。烏拉圭、澳洲等地也有屠宰場員工因偷竊牛膽結石而被捕。

美國農業貿易辦公室報告指出，香港作為中國主要的牛膽結石進口樞紐，進口額從2019年的7550萬美元（約新臺幣24億元）增至2023年的2.18億美元（約新臺幣70億元），其中巴西佔了三分之二的供應量。牛膽結石貿易公司 Oxgall 的執行長奧利維拉（José de Oliveira）表示，栗棕色的牛膽結石品質最佳，平均收購價高達每盎司1700到4000 美元（約新臺幣5.5萬到12.9萬元）。

牛膽結石的形成與牛隻體內膽紅素的積累有關，但確切機制仍不完全清楚。研究顯示，牛膽結石粉末製成的「安宮牛黃丸」，可能在中風急救中延長30分鐘的黃金治療時間。然而，巴西聖保羅州立大學（São Paulo State University）研究員席爾瓦（Daniela Gomes da Silva）警告，隨著巴西農業現代化，牛隻飼養周期縮短，牛膽結石的形成機率已大幅降低。她呼籲：「別再被不切實際的高價傳聞迷惑，農民應專注於本業。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法