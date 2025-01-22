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    中國客霸佔地鐵優先座 日本高中生、老人看不下去勸阻爆衝突

    東京地鐵近日發生一起中國觀光客爭議事件，一中國旅行團在車廂內佔用優先席，並將行李放在空座位上，示意圖。（彭博）

    東京地鐵近日發生一起中國觀光客爭議事件，一中國旅行團在車廂內佔用優先席，並將行李放在空座位上，示意圖。（彭博）

    2025/01/22 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕東京地鐵近日發生一起中國觀光客霸佔優先座的風波，據當時其他目擊乘客表示，一中國旅行團在車廂內佔用優先座位，並將其行李放置在空位上，遭多名其他乘客制止後引發劇烈衝突，列車到站後，工作人員出面制止並提醒將報警處理，最終事件才得以平息。

    綜合日媒報導，據目擊者表示，幾天前，東京地鐵上一中國旅行團的2男3女登車後，不僅快速佔用了優先座位，還將行李放置在空座位上，一名男高中生見狀挺身而出，以英語和手勢告知觀光客不可以這樣做，但這群中年男女不僅未予理會，更圍住該名高中生出言恐嚇，面對人數眾多的對方，高中生雖然身材高大，仍顯得畏懼不安。

    在此危急時刻，一位60多歲的男性挺身而出，他先是關心高中生的狀況，隨後以流利的中文斥責觀光客的不當行為。其他乘客包括一位在日華人也紛紛加入聲援，然而觀光客情緒更加激動，甚至推擠該名長者。為避免事態惡化，有人建議在下一站將事件交由站務人員處理。

    抵達下一站時，早已在場等候的站務人員以中文警告觀光客若繼續滋事將報警處理，觀光客聞言警察會來態度瞬間軟化，道歉後離去。

    事後得知挺身而出的60多歲男性是銀座附近的餐廳經營者，平日常與外國觀光客接觸，對於和外國遊客的衝突已經見慣了，為了能處理和中國人之間的糾紛，乾脆自己去學了中文。

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