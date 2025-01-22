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    天降冰塊砸穿屋頂！加州夫婦怒告航空公司索賠千萬

    美國加州發生一樁驚險的掉冰事故，屋主夫婦提告捷藍航空。（法新社）

    美國加州發生一樁驚險的掉冰事故，屋主夫婦提告捷藍航空。（法新社）

    2025/01/22 14:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一處民宅近來發生冰塊砸穿天花板的驚險事故，據了解冰塊來自一架從紐約飛往洛杉磯的捷藍航空A321-231型客機，屋主怒向航空公司提告，求償百萬美元。

    《每日郵報》報導，事發於去年1月，當時人在家中的59歲法拉里尼（Leah Ferrarini）和60歲里思（Michael Reese）驚魂未定地說，一塊「西瓜大小」的冰塊從距離屋頂不遠的飛機上砸穿天花板，落在他們床邊僅數英寸處，這件事讓他們對於生命安全感到擔憂。

    據美國聯邦航空管理局（FAA）報告指出，在該起事故發生10天後，便下令對該公司飛機的飲用水和排水系統進行全面檢查，結果證實系統確實存在缺陷。這塊冰塊來自一架從紐約飛往洛杉磯的捷藍航空A321-231型客機。調查發現肇事飛機的飲用水系統出現問題，一個閥門的緊固件螺紋不正確導致漏水，在高空結冰後脫落；FAA指出，若航空公司提前一年進行檢查，這起事故本可避免。

    這起事故不僅造成了巨額財產損失，也嚴重影響了這對夫婦的生活。夫婦倆因擔心再次發生意外而搬離自己的夢想家園。每當有飛機經過上空，他們就會感到恐懼不安。

    在提出的訴訟中，這對夫婦要求賠償約36萬美元（約新台幣1180萬）的財產損失、30萬美元（約新台幣983萬）的精神損害賠償、30萬美元的疼痛及不便賠償，以及4萬美元（約新台幣131萬）的醫療費用。對此，捷藍航空9日於法庭文件中否認需要負責，聲稱事發當時符合所有「法規、政府規定和行業標準」。

    經機構調查發現，2023年8月捷藍航空也曾發發生過類似事件，一塊「透明冰塊」砸穿了波士頓地區一戶民宅屋頂。

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