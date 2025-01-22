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    JK羅琳再槓左派！批性別政策「災難」 挺川普限縮性別認定

    英國作家JK羅琳經常在社群媒體上針對性別議題發聲，多次公開支持保護女性的生理運動競賽權益。（路透）

    英國作家JK羅琳經常在社群媒體上針對性別議題發聲，多次公開支持保護女性的生理運動競賽權益。（路透）

    2025/01/22 11:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）再度抨擊左派的性別意識形態，稱其為「災難」。根據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國總統川普於20日上任後，隨即簽署行政命令，要求政府機關在公文書中使用「生理性別」（sex）而非「心理性別」（gender），並規定政府核發的證件必須根據「個人不可改變的生理性別」來認定。JK羅琳認為，左派忽視各界警告，在性別議題上傷害了女性權益，給了右派操作的空間。

    JK羅琳20日在社群平台X上回應蘇格蘭記者達爾蓋蒂（Susan Dalgety）的貼文時寫道：「左派中某些人依舊固守於『性別是社會建構』的觀念，無法承認性別認同意識形態對女性和女孩造成的傷害是一場災難。」達爾蓋蒂稍早則發文指出，左派將確認「性別的實質存在」這件事留給了川普來做。

    JK羅琳進一步補充：「他們（左派）早就被警告，右派正利用他們背叛女性的行為，但他們沒有聽從。」這裡的「警告」指的是，過去許多人曾提醒左派，過度強調性別認同而忽略生理性別差異，將會損害女性權益，並可能讓保守派有機可乘，藉此議題爭取支持。

    川普在就職演說中強調了「男性與女性」的訊息，並表示未來四年將捍衛傳統性別觀念。他的行政命令隨即引發爭議，支持者讚揚這是「對抗激進覺醒性別意識形態的一次重大勝利」；然而，反對者則批評此舉是對跨性別族群的歧視，認為性別認同不應被化約為生理性別。

    JK羅琳本人也經常在社群媒體上針對性別議題發聲，她曾批評「順性別」（cisgender）等詞彙是「意識形態語言」，並多次公開支持保護女性的生理運動競賽權益。此外，她也對蘇格蘭爭議性的「仇恨犯罪」法案表示反對，甚至挑戰警方因她的批評言論而逮捕她。

    儘管JK羅琳在性別議題上的立場多次引發爭議，但她堅稱自己的言論並非針對跨性別族群，而是希望所有人都能以自己認為真實且自在的方式生活。她強調，支持傳統性別觀點並不意味著歧視，而是基於對女性權益的保護。

    除了限縮性別認定範圍，川普上任首日還簽署了一系列行政命令，撤銷拜登時期關於國內能源生產、邊境安全及政府部門「多元、平等和共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）政策的多項措施。

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