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    為躲居留期限鋌而走險 中國一家四口從韓國偷渡日本失敗

    一對中國夫婦及其兩名子女近日試圖乘坐橡皮艇偷渡至日本，卻在韓國釜山據港口17米的海面上被韓國海警攔截並逮捕。（圖擷取自X/@zonghengjp）

    一對中國夫婦及其兩名子女近日試圖乘坐橡皮艇偷渡至日本，卻在韓國釜山據港口17米的海面上被韓國海警攔截並逮捕。（圖擷取自X/@zonghengjp）

    2025/01/22 11:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一對中國夫婦及其2名子女近日試圖乘坐橡皮艇由韓國偷渡至日本，19日清晨從韓國釜山的港口出發，航行至外海時被韓國軍方偵測到並通知釜山海洋警察廳，最後在韓國海警巡邏艦攔截下被逮捕。

    韓聯社報導，釜山海洋警察廳於1月20日透露，這家人於1月19日清晨從韓國釜山機張郡公須港出發，航行至距港口約17米的外海時，被韓國軍方發現其行蹤異常，懷疑其企圖非法偷渡，隨即派遣巡邏艦前往攔截。當時橡皮艇上共有4人，包括一對30多歲的夫婦和兩名10多歲的子女。

    調查顯示，這家人過去曾多次向韓國政府提出難民申請，但均遭拒絕。由於在韓合法居留期限即將於今年6月中旬到期，他們計劃偷渡至日本以尋求新的生活機會，經詢問，這家人表示「為了孩子的教育，以及宗教信仰問題，才打算偷渡日本」。

    釜山海警以涉嫌違反《出入境管理法》緊急逮捕帶頭策劃此次行動的30多歲男子，並將其移交釜山出入境外國人廳處理。其餘家人則被安置於非政府組織（NGO）提供的住所中。

    據悉，這家人最初於2022年7月因搭乘橡皮艇在西海公海上漂流，被韓國海警救起並入境韓國。然而，在未能取得合法居留資格後，他們計劃再次以橡皮艇偷渡至日本。

    韓國海警官員表示：「由於居留期限即將屆滿，他們可能因此鋌而走險選擇偷渡。」

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