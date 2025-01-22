川普上任後QUAD外長首會 美日印澳同聲反對「武力改變現狀」

由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」21日在華府舉行外交部長會議，重申攜手合作、強烈反對「企圖以武力或脅迫改變現狀的單邊行動」。左起外相岩屋毅、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、美國國務卿魯比歐、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）。（法新社）

2025/01/22 12:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）21日重返白宮，由美國、澳洲、印度、日本組成的「四方安全對話」（Quad）當天正好舉行外交部長會議，除了再次承諾攜手合作，會後聯合聲明儘管通篇未提及中國，但強調「威脅正與日俱增」，「強烈反對單方面企圖以武力或脅迫改變現狀的行動」。

據《路透》報導，美國新科國務卿盧比歐（Marco Rubio）上任首日就在華府主持Quad外長會議。根據國務院21日晚間發布的聯合聲明，4國重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將共同維護及捍衛印太法治、民主價值、主權和領土完整。

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聲明強調「我們也強烈反對任何企圖透過武力或脅迫手段改變現狀的單方面行動」，報導指稱，這顯然指的是中國可能對台灣採取的任何行動。

聲明指出，美國、日本、澳洲和印度堅信，國際法、經濟機會、和平、穩定以及海洋領域等所有面向的安全，是印太區域民眾發展與繁榮的基礎，未來將推動可靠且具韌性的供應鏈。

根據聲明，4國在威脅日增下，將致力強化區域海事、經濟和科技安全，也期待在未來幾個月推進合作。聲明補充，Quad官員將定期會面，籌備即將在今年於印度舉行的領導人峰會。

4國都對中國不斷增強的實力感到擔憂，《路透》引述分析人士稱，會議清楚表明對抗北京是川普第二個任期的首要任務。

印度外交部部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會後在社群媒體X表示，「最重要的是，Quad會議在川普政府就職後數小時內召開。這突顯了其在美國外交政策中的優先地位。」

已故前日本首相安倍晉三2007年正式成立Quad，但隨後沉寂了近10年；2017年，Quad「甦醒」，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。川普第1任期及拜登政府都視Quad為更專注印太區域事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。

Quad還承諾推進網路安全合作，以保護供應鏈和關鍵基礎設施，包括近日疑遭中國貨輪切斷的海底電纜。

中國長期譴責Quad是「冷戰時期的產物」，同時抨擊澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）將加劇地區軍備競賽。

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