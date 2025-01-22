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    重大發現！澳洲牡蠣血中蛋白 可望終結「超級細菌」肆虐

    澳洲科學家發現：牡蠣血淋巴蛋白能破解「超級細菌」抗藥性；示意圖。（圖擷取自unsplash）

    澳洲科學家發現：牡蠣血淋巴蛋白能破解「超級細菌」抗藥性；示意圖。（圖擷取自unsplash）

    2025/01/22 11:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《衛報》報導，澳洲科學家發現雪梨岩牡蠣（Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata）的血淋巴中含有一種抗菌蛋白，不僅能直接殺死特定細菌，還能增強部分傳統抗生素的效力。這項發表在《公共科學圖書館：綜合》（PLoS One）期刊的研究，為對抗抗生素抗藥性問題帶來一線曙光。

    這項研究由澳洲南十字星大學（Southern Cross University）的班肯朵夫教授（Prof. Kirsten Benkendorff）所領導。研究團隊發現，存在於雪梨岩牡蠣血淋巴（haemolymph，相當於脊椎動物的血液）中的抗菌蛋白，在實驗室測試中，能有效殺死主要導致肺炎的肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）和導致鏈球菌性咽喉炎及猩紅熱的化膿性鏈球菌（Streptococcus pyogenes）。

    研究團隊進一步發現，當這種蛋白與抗生素合併使用，例如盤尼西林類的安比西林（ampicillin）或胺基糖苷類的健他黴素（gentamicin），能將其對抗金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）和綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）的效力提升2到32倍，這2種細菌常造成免疫功能低下者感染。

    班肯朵夫教授估計，24個牡蠣的血淋巴即可提供1名成人所需的有效蛋白劑量。但她強調，此蛋白仍需更多研究以純化並了解其作用機制。加熱會降低其抗菌活性，因此食用牡蠣並不能有效抗菌。她也提醒大眾，切勿以食用牡蠣取代抗生素治療嚴重感染。此外，牡蠣雖是尋找新型抗菌藥物的理想來源，但也容易累積環境中的有害物質

    班肯朵夫教授指出，這種蛋白或許可治療因生物膜（biofilms）而產生抗藥性的呼吸道感染。生物膜是細菌的聚集體，能幫助細菌躲避抗生素和免疫系統的攻擊。她解釋，許多細菌會附著在表面而非漂浮在血液中，而這種蛋白能破壞生物膜，使細菌脫離表面，讓抗生素有效作用。

    雪梨大學傳染病學家艾瑞戴爾教授（Prof. Jonathan Iredell）指出，牡蠣蛋白屬新型抗菌肽（antimicrobial peptides），此研究為抗菌藥物研發帶來新發現。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）抗藥性計畫主持人摩根教授（Prof. Branwen Morgan）也認為，考量生物膜問題的嚴重性，這項發現極具價值，且利用牡蠣生產抗菌蛋白的概念值得深究。

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