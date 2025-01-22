南韓公調處長吳東運：促尹錫悅尊重司法到案接受訊問

高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運今表示，尹錫悅應尊重司法系統所做的決定，並敦促他到案受訊。 。（歐新社）

2025/01/22 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅去年12月突然發布短暫戒嚴令引發政局動盪，尹錫悅昨下午出席憲法法庭聽證會後，並未返回看守所，而是送往首爾軍醫院接受治療。對此，高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運今表示，尹錫悅應尊重司法系統所做的決定，並敦促他到案接受訊問。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，吳東運今日在上班路上受訪時說，因尹錫悅拒絕不到案，公調處今天不得不強制其到案受訊。若尹錫悅有意見，可以在法律架構內依據程序提出異議。

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記者提問尹錫悅昨出席聽證會結束後，前往軍醫院的行為是否意在迴避訊問？吳東運回答，公調處提前並不知情，有點像「捉迷藏」。因人權考量，公調處前1天派人到看守所等待到晚上9點，並未跟到醫院。尹錫悅晚上9點後才回到看守所，公調處無法再對其進行調查，對此深感遺憾。

據了解，南韓人權保護相關規定，除非特殊情況，偵查部門不可在未經嫌疑人同意的情況下在晚上9點之後對其進行訊問。

吳東運指出，儘管看守所方面提供協助，但嫌犯拒絕不到案，故公調處將採取強制到案、上門調查、現場調查等一切可行措施，全力迫使尹錫悅到案。

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