為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓公調處長吳東運：促尹錫悅尊重司法到案接受訊問

    高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運今表示，尹錫悅應尊重司法系統所做的決定，並敦促他到案受訊。 。（歐新社）

    高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運今表示，尹錫悅應尊重司法系統所做的決定，並敦促他到案受訊。 。（歐新社）

    2025/01/22 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅去年12月突然發布短暫戒嚴令引發政局動盪，尹錫悅昨下午出席憲法法庭聽證會後，並未返回看守所，而是送往首爾軍醫院接受治療。對此，高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運今表示，尹錫悅應尊重司法系統所做的決定，並敦促他到案接受訊問。

    綜合《韓聯社》等韓媒報導，吳東運今日在上班路上受訪時說，因尹錫悅拒絕不到案，公調處今天不得不強制其到案受訊。若尹錫悅有意見，可以在法律架構內依據程序提出異議。

    記者提問尹錫悅昨出席聽證會結束後，前往軍醫院的行為是否意在迴避訊問？吳東運回答，公調處提前並不知情，有點像「捉迷藏」。因人權考量，公調處前1天派人到看守所等待到晚上9點，並未跟到醫院。尹錫悅晚上9點後才回到看守所，公調處無法再對其進行調查，對此深感遺憾。

    據了解，南韓人權保護相關規定，除非特殊情況，偵查部門不可在未經嫌疑人同意的情況下在晚上9點之後對其進行訊問。

    吳東運指出，儘管看守所方面提供協助，但嫌犯拒絕不到案，故公調處將採取強制到案、上門調查、現場調查等一切可行措施，全力迫使尹錫悅到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播