川普退世衛、巴黎協定 美學者：將替中國增加影響力

美國總統川普一上任即簽署包括美國退出世界衛生組織在內等多項行政命令。（歐新社）

2025/01/22 10:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任首日即簽署行政命令，宣布美國將退出《巴黎協定》和世界衛生組織。美國學者指出，此舉對當前中美博弈產生重大影響，

美國如果放棄在聯合國組織的部分領導地位，將會為中國提供擴展影響力的機會。

《自由亞洲電台》報導，美中兩國近年在科技、安全與經濟等領域的博弈日益加劇。美國哈佛甘迺迪學院（HKS）美中關係教授米特（Rana Mitter）表示，在全球衛生治理上，美國退出世衛組織可能增加中國的影響力，因為「民主國家最終得在沒有美國的干預下，直接與中國談判衛生問題」。

米特表示，「因此有外交官建議，調整美國與世衛組織打交道的方式可能比退出更有效」；而川普是否據此開啟與世衛組織的談判而非退出，也有待觀察。

另外，針對川普推翻前總統拜登的氣候政策，美國加州大學聖地牙哥分校的氣候政策專家David Victor認為，此舉可能大幅損害美國的國際信譽，並持續加深中國承擔氣候變遷責任的形象，並可能讓其他國家找到不再履行《巴黎協定》財務承諾的藉口。

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