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    冬季風暴重創美國南部！逾4000萬人受災 多州進入緊急狀態

    罕見的冬季風暴席捲美國南部，為德克薩斯州至佛羅里達州帶來大規模降雪和凍雨，多個州宣布進入緊急狀態。（歐新社）

    罕見的冬季風暴席捲美國南部，為德克薩斯州至佛羅里達州帶來大規模降雪和凍雨，多個州宣布進入緊急狀態。（歐新社）

    2025/01/22 11:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一場罕見的冬季風暴正席捲美國南部，為德克薩斯州至佛羅里達州帶來大規模降雪和凍雨，多個州宣布進入緊急狀態，同時造成大量航班取消和延誤。國家氣象局預計，墨西哥灣沿岸地區將出現歷史性降雪，每小時降雪量可達1英寸或以上。

    BBC報導，美國國家氣象局氣象學家切納德表示，目前約有4000萬美國民眾（主要集中在南部地區）正面臨各類天氣災害威脅。從洛磯山脈到東部地區，另有1.7億人處於極端天氣警報或寒冷天氣警告之下。截至週二下午，路易斯安那州雷恩地區已錄得10.5英寸的降雪量，創下當地紀錄。

    這場風暴嚴重影響交通運輸，週二全美超過2200個航班被迫取消，另有3000個航班延誤。休斯頓兩大機場已暫停航班運營。路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴馬州等多個州的州長均已宣布進入緊急狀態，以應對罕見的寒冷天氣。

    北部地區同樣未能倖免。紐約州部分地區遭受另一場風暴襲擊，積雪深達18英寸。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）已在西部十幾個縣宣布進入緊急狀態。水牛城更採取額外緊急措施，關閉市政廳和5號公路。

    風暴影響範圍甚至延伸至加拿大，安大略省和魁北克省全境發布極寒警報，部分地區風寒溫度低至攝氏零下50度（華氏零下58度）。

    佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）特別指出，由於該州基礎設施「設計」與經常下雪的州「不同」，面對此次極端天氣特別具有挑戰性。國家氣象局警告，即使降雪停止，這場罕見風暴仍可能在未來數天內持續影響航空和陸路交通。

    目前，這股寒流預計將在未來幾天內持續影響美國南部和東部地區，各地學校系統已紛紛宣布停課。

    國家氣象局警告，即使降雪停止，這場罕見風暴仍可能在未來數天內持續影響航空和陸路交通。（歐新社）

    國家氣象局警告，即使降雪停止，這場罕見風暴仍可能在未來數天內持續影響航空和陸路交通。（歐新社）

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