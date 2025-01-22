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    知法犯法！ 中共去年處分近4000名紀檢監察官員

    中國官方披露，2024年處分了3917名紀檢監察幹部，並將374人移送司法機關。（法新社資料照）

    中國官方披露，2024年處分了3917名紀檢監察幹部，並將374人移送司法機關。（法新社資料照）

    2025/01/22 10:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕負責揪舉貪腐官員的中共紀檢監察幹部，竟也淪為收賄重災區。中國官方披露，去年處分了3917名紀檢（紀律檢查）監察幹部，並將374人移送司法機關。

    本月21日，中共中央紀委國家監委網站通報了2024年度對紀檢監察幹部的檢查、審查、調查情況，宣稱各級紀檢監察機關「勇於自我革命」。

    通報稱，中國全國紀檢監察機關共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映2.87萬餘件次；處置涉及紀檢監察幹部問題線索2.57萬餘件；談話函詢紀檢監察幹部9041人次；對紀檢監察幹部立案3375人，處分3917人，移送司法機關374人。其中，處分廳局級幹部158人、縣處級幹部957人。

    相比2023年，上述各項數據在2024年都有所減少。2023年對紀檢監察幹部立案8977人，處分7817人，移送司法機關474人。其中，處分廳局級幹部207人、縣處級幹部1382人。

    中共中央紀委國家監委也在早前通報，去年共處分73名省部級以上幹部，並將4271涉嫌受賄人士移送檢察機關。

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