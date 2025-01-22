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    過年赴韓旅遊注意！ 仁川機場春節客流估創新高

    根據預估，春節期間10天連假預計將迎來創紀錄的旅客人潮，仁川機場的日均客流量將達到21.4萬人次，創下自機場開航以來的新紀錄。（歐新社）

    根據預估，春節期間10天連假預計將迎來創紀錄的旅客人潮，仁川機場的日均客流量將達到21.4萬人次，創下自機場開航以來的新紀錄。（歐新社）

    2025/01/22 10:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期南韓仁川國際機場因調整安檢規定，導致旅客頻繁錯過航班。隨著春節假期臨近，若有計畫出遊，旅客更需提高警覺。根據預估，春節期間10天（1月24日至2月2日）的連假中預計將迎來創紀錄的旅客人潮，仁川機場的日均客流量將達到21.4萬人次，創下自機場開航以來的新紀錄。

    綜合韓媒報導，仁川國際機場公司今日宣布，今年春節連假期間，機場已推出全方位應對方案，確保旅客便捷通行。據機場方面統計，連假期間預計有214萬1千名旅客進出，平均每日達21萬4千人次，較去年同期增長12.8%，也較疫情前2019年增加6%，創下機場啟用以來最高紀錄。

    其中1月25日將迎來最大客流，單日旅客量可達22萬8千人。出境旅客高峰同樣出現在1月25日，約12萬4千人；入境高峰則落在1月30日，預計達12萬1千人。

    為應對龐大人流，仁川機場推出多項特別措施。在服務方面，機場將提早開放出入境區域並延長營運時間，同時增派671名服務人員，比平時多出117人。此外，機場還增設4個志工服務諮詢處，擴大24家餐飲店營運時間，並鼓勵旅客使用智慧通行證和便捷行李托運等智慧服務。

    在交通管理方面，機場將加強取締違規停車，開放臨時停車場，並呼籲旅客優先選擇大眾運輸工具。針對冬季天氣特點，機場已啟動24小時防洪防災指揮中心，並加強暴雪應對準備。

    仁川機場公社表示：「面對史上最高的春節客流量，我們將全力以赴，為旅客提供安全便捷的服務。」特別建議旅客善用智慧服務設施，提早規劃行程。

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