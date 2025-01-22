「諾亞方舟」現蹤柬埔寨？ 維拉奇國家公園發現多種瀕危物種

這隻被自動相機捕捉到的紅臉猴子是短尾猴（stump-tailed macaque），又稱紅面猴。除了臉部和短尾巴完全無毛外，牠們的身體覆蓋著濃密的毛髮。（圖擷取自Fauna & Flora）

2025/01/22 09:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕橫跨寮國、越南和柬埔寨東北部的安南山脈以其豐富的生物多樣性聞名，被譽為「亞洲的亞馬遜」。坐落於山脈西南部的維拉奇國家公園（Virachey National Park）是柬埔寨最大的國家公園，面積超過3000平方公里。保育組織「動植物保護協會」（Fauna & Flora）近期主導了該公園首次全面的生物多樣性調查，並於近日發表報告，揭露了園內多種珍稀和瀕危物種。

美國CNN報導，這份報告中，除了發現包含巽他穿山甲（Sunda pangolin）、雲豹（clouded leopard）和馬來熊（sun bear）等瀕危物種外，更記錄到9個在柬埔寨從未被記錄過的物種，例如極度瀕危的大角麂（large-antlered muntjac）、索科洛夫滑蜥（Sokolov’s glass lizard）和越南葉趾虎（Vietnamese leaf-toed gecko）。

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「動植物保護協會」柬埔寨計畫負責人席諾瓦斯（Pablo Sinovas）表示：「該地區幾乎從未被探索過，我們發現了數種受威脅的物種，這個公園有潛力成為它們的避風港。」他更形容這個國家公園宛如「野生動物的諾亞方舟」。

然而，這座野生動物的避風港正面臨著森林砍伐、棲息地破碎化和誘捕（使用細金屬線套索捕捉動物）等威脅。過去30年間，柬埔寨失去了超過30%的原始森林。儘管維拉奇國家公園早在1993年就已成立，但非營利組織的調查卻發現園內仍存在大規模的非法伐木活動。

由於國家公園地處偏遠，蒐集數據相當具有挑戰性。研究團隊耗時數年，結合多種方法，並與當地原住民社群密切合作。研究團隊佈設了超過150台自動相機，用於記錄行蹤隱匿的物種。2021年，自動相機首次在柬埔寨境內拍攝到大角麂的身影，這種鹿科動物最早於1994年被描述，但此前僅在寮國和越南有過紀錄。

自動相機除了記錄到珍稀物種外，也捕捉到一些潛在威脅，例如部分區域出現了家犬的蹤跡，以及用來捕捉動物的陷阱。研究團隊還從水樣中萃取DNA並進行檢測，鑑定了161個物種，包括瀕危的侏儒鰕虎（dwarf loach）、亞洲鱉（Asiatic softshell turtle）和亞洲黑熊（Asiatic black bear）。此外，研究團隊也針對特定物種進行族群評估，例如北黃頰長臂猿（northern yellow-cheeked crested gibbon）。調查估計，維拉奇國家公園內約有2000個長臂猿群體，使其成為該物種最重要的棲息地。

這條蛇是在柬埔寨臘塔納基里省（Ratanakiri）發現的一種蝮蛇（pit viper）。與所有蝮蛇一樣，牠具有毒性，而蝮蛇的特徵是牠們的眼睛和鼻孔之間具有「凹窩」（pits），內有熱感應器官，可用於探測溫血獵物。（圖擷取自Fauna & Flora）

這項調查發現了許多蛙類，其中包含三種以前在柬埔寨僅有過一次目擊紀錄的物種。圖為安南疣蛙（Annam wart frog）。（圖擷取自Fauna & Flora）

這隻在維拉奇國家公園（Virachey National Park）拍攝到的深色側鳴蛙（dark-sided chorus frog），也稱為台灣稻蛙（Taiwan rice frog），主要分布於印度東北部、中國南部、台灣和東南亞各地。牠的特徵是具有重複的喀噠叫聲。（圖擷取自Fauna & Flora）

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