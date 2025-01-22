47％美國人挺川普當總統 打擊移民獲得民眾支持

《路透》與益普索公布最新民調，川普支持率達到47％，比他的第一次任期的大部分時間都還高。（彭博）

2025/01/22 10:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日就職，展開第二次任期，就職首日就簽署了超過200項行政命令，《路透》與益普索（Ipsos）公布最新民調，川普支持率達到47％，比他的第一次任期的大部分時間都還高，不過民調結果也顯示，已有部分美國人對川普的措施不滿。

根據《路透》報導，最新民調顯示，有47％美國人支持川普當總統，此次民調的支持率高於川普2017年至2021年任期的大部分時期。川普2016年展開第一個總統任期時，支持率為43％，2017年1月底上升到49％，但在國會暴動之後，川普的支持率下跌到34％。

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川普打擊移民的舉措受到許多民眾支持，有46％受訪者認可川普處理移民問題，另有58％同意，允許在邊境申請庇護的移民數量應大幅減少。

不過川普有許多政策並不被美國民眾接受，有58％的受訪者認為，川普不該赦免2021年1月6日國會山莊暴動被定罪者；川普處理司法系統政治化議題的方式，只有29％的受訪者認同；僅有16％的受訪者同意美國應該對丹麥施壓、迫使丹麥將格陵蘭島賣給美國；川普日前聲稱要收回巴拿馬運河，也只有29％民眾支持。

此次民調是在川普就職後的20日、21日進行，約有1077名美國選民受訪，抽樣誤差約在正負4個百分點。

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