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    尿意也能「傳染」？科學家揭開黑猩猩「群體尿尿」神秘面紗

    熊本保護區（Kumamoto Sanctuary）的兩隻雄性黑猩猩。（圖：日本熊本保護區）

    熊本保護區（Kumamoto Sanctuary）的兩隻雄性黑猩猩。（圖：日本熊本保護區）

    2025/01/22 08:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否曾發現，在他人打哈欠時，自己也會跟著打哈欠？日本京都大學的科學家近期發現，黑猩猩之間不僅如此，甚至會互相傳染「尿意」！這項研究發表於《當代生物學》（Current Biology），首次證實黑猩猩具備「群體尿尿」的行為，顛覆了科學界對其社群互動的既有認知，並為人類與其他靈長類動物「群體尿尿」行為的演化起源提供了新線索。

    科學網站《iFlScience》報導，研究第一作者、京都大學野生動物研究中心博士生大西惠菜指出：「人類與非人靈長類動物在群居生活中有許多相似的社會現象。例如，無論是打哈欠、走路、有節奏地敲擊，甚至瞳孔大小，都會彼此傳染。我們的研究證實，個體的排尿行為會觸發其他個體的排尿慾望。理解生理反應與群居生活的有趣關係，有助於探索群體凝聚力的進化機制。」

    「群體尿尿」現象在人類社會中也十分普遍，例如義大利的諺語提到：「不能一起尿尿的人，不是小偷就是間諜。」在日本則稱為「連れション」，並常出現在藝術與文化作品中。京都大學研究團隊觀察到，日本熊本保護區的黑猩猩經常在相近時間一起排尿，於是展開600小時的觀察研究，記錄了1328次排尿事件，發現黑猩猩的排尿同步性明顯高於隨機情況，且「群體尿尿」多發生於距離較近的個體之間。

    有趣的是，發起排尿行為的個體，其社會地位與「傳染力」無關，但地位較低的個體更容易受到他人影響而跟著排尿。大西惠菜解釋：「這種現象可能有幾種原因。一種可能是社會地位較高的個體更常影響其他個體，但由於樣本限制，我們未觀察到。若屬實，這可能顯示地位較高者在群體行為中扮演隱性領導角色，對理解群體凝聚力與決策動態意義重大。」

    她補充：「另一種可能是，地位較低的個體具有注意力偏誤（attention bias），更容易留意並回應他人行為，包括排尿，這或許與他們在群體中的高警覺性有關。此外，這也可能與地位較低的個體特徵相關，例如性格差異或更強烈的群體融入動機。」

    大西惠菜最後指出：「這些解釋為探索此行為背後的社會與心理機制開闢了新方向，未來研究將更深入了解靈長類動物的社會互動及其進化意義。」

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