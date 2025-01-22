川普2.0拉攏疑歐派玩分化 法國總理：歐洲恐淪邊緣附庸

法國總理白胡憂心表示，若法國與歐洲對川普政策沒有任何反應行動，就將被「宰制、輾壓、邊緣化」。（法新社）

2025/01/22 08:48

〔中央社〕美國總統川普20日再次入主白宮，就職演說態度強硬，被法媒形容具攻擊性。專家分析，川普與歐洲疑歐極右翼領袖親近，恐意在分化歐洲。法國擔憂，若再不行動，歐洲恐被邊緣化，淪為附庸。

美國總統當選人川普（Donald Trump）於20日正式就職，成為美國第47位總統，他在華府國會山莊內的圓形大廳宣誓並發表演說。他在就職演說中宣布未來4年的執政方向，表示「黃金年代現在開始」，宣示美國進入新時代。

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各界分析，川普就職演說相當具有攻擊性，不在於凝聚國家，反而在攻擊對手並向外宣示其回歸。歐洲普遍對川普2.0感到擔憂，法國總理白胡（Francois Bayrou）在川普宣示當天表示，若法國與歐洲對川普政策沒有任何反應行動，就將被「宰制、輾壓、邊緣化」。

白胡憂心，川普主義透過美元、產業政策、對所有研究和投資的控制，推動令人難以置信的美國主導政策。前總理德維勒班（Dominique de Villepin）昨天也警告，歐洲可能「從同盟地位淪為附庸」。

不少分析師更指出，川普正在集結歐洲的極右勢力，從就職典禮選擇的受邀名單上就可見端倪。

雖然「疑歐派」大將、匈牙利民粹主義總理奧班（Viktor Orban）因職務無法出席就職典禮，但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國極右翼前總統候選人澤穆爾（Eric Zemmour）與幾位極右派歐洲領袖、議員都受邀出席。

面對川普2.0更激進政策的恫嚇，歐洲各國目前反應不一，態度分化。除了追隨川普、被法媒稱為「裡應外合」的疑歐極右派領袖外，一位歐盟外交官向「迴聲報」（Les Echos）分析，「有認為應該要低調、不要挑釁美國總統的；也有相反，認為要高調闡述歐洲價值，因為川普只尊重強者」。

前者包括從未對川普控制格陵蘭島意圖公開評論的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），以及在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）涉入歐盟成員國的內政爭議中，保持低調的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本身也只透過與歐盟理事會新任主席柯斯塔（Antonio Costa）的聯合新聞稿，重申將「強化跨大西洋連結」。

而企圖對美國秀點肌肉的第2類領袖則包括法國。當歐盟還在猶豫是否針對馬斯克祭出數位服務法時，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）就清楚表明：「要嘛歐盟強硬落實用來保護公共空間的法律；要嘛不做，但要同意讓成員國、讓法國，可以自己來」。

另外，馬斯克站邊德國極右翼並激烈攻擊英國首相施凱爾（Keir Starmer）的做法，被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責為「國際反動派」；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更批馬斯克干預內政。

原本就分歧的歐洲，在川普的一對一雙邊策略下，恐怕更加分裂。有些人認為即使歐美關係在部分議題上會相對緊張，但仍有合作空間，例如歐盟執委會負責產業政策的執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）昨天就表示有談判空間，即歐盟應進一步投資國防，以換取川普不要發動貿易戰。

但有些人就不這麼樂觀，認為有鑒於就職典禮上的邀請名單，「川-馬」雙人組將與國族主義勢力越走越近，以試圖分化，甚至毀滅歐盟團結。

法國國際關係研究所（IFRI）顧問、政治學家莫瓦西（Dominique Moisi）在「迴聲報」的投書上寫道：「歐洲正逐漸意識到，不是如它原本以為，不靠美國而存在，而或許是必須要面對美國，甚至對抗美國而存在。」

歐洲領導人將有機會於2月3日歐洲防禦的非正式會議見面，商討該以何種立場面對更加強硬的川普政府以及跨大西洋關係走向。施凱爾與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也會出席。

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