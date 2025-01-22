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    川普取消出生公民權 反對聲浪擴大至少22州提告

    美國總統川普取消出生公民權引發反對聲浪，目前至少有22個州聯合提出2起訴訟，指出該命令違反憲法第14修正案；舊金山與哥倫比亞特區也加入訴訟行列。川普昨天針對該命令是否會遭法律挑戰時表示，「我們有充分理由。」（美聯社）

    美國總統川普取消出生公民權引發反對聲浪，目前至少有22個州聯合提出2起訴訟，指出該命令違反憲法第14修正案；舊金山與哥倫比亞特區也加入訴訟行列。川普昨天針對該命令是否會遭法律挑戰時表示，「我們有充分理由。」（美聯社）

    2025/01/22 09:30

    〔中央社〕美國總統川普取消出生公民權引發反對聲浪，目前至少有22個州聯合提出2起訴訟，指出該命令違反憲法第14修正案；舊金山與哥倫比亞特區也加入訴訟行列。川普昨天針對該命令是否會遭法律挑戰時表示，「我們有充分理由。」

    美國民主黨主政的18州檢察長合組聯盟，今天在麻州提起訴訟。相隔不久後，亞利桑那州、俄勒岡州、伊利諾州和華盛頓州組成的團體也在西雅圖另外提出法律挑戰。

    幾個公民團體包括美國民權聯盟（ACLU）也代表可能受影響的父母提起訴訟。

    舊金山市府律師邱信福（David Chiu）今天透過聲明表示，與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）加入州聯盟行列，已採取行動，阻止川普的行政命令。

    邱信福表示，「這項行政命令如果獲得支持，將對像舊金山這樣的地方轄區造成重大損害，因為這些轄區可能會失去大量聯邦資金。另外，這將對廣大新生美國公民的法律身分造成混亂。」

    華盛頓郵報指出，川普（Donald Trump）昨天簽署行政命令取消出生公民權後，隨即被問到該命令是否會遭法院裁定違憲，他表示：「可能會，但我認為我們有充分的理由。」

    川普幕僚於電話會議中表示，行政命令規定政府有權禁止出生公民權，並暗示政府策略是迅速推動政策目標，即使會引發法律挑戰，自由派團體恐缺乏資金和資源來應對長期的法律訴訟，且他們將面對更多保守派友善法官，包括最高法院的法官。

    憲法第14修正案是美國國會於1868年通過，當中規定：「凡在美國出生或歸化，並受美國司法管轄者，均為美國及其居住州的公民。」1882年的「排華法案」（Chinese Exclusion Act）則禁止華工歸化為美國公民，一度讓出生公民權遭遇挑戰。

    後來在1898年，出生舊金山的黃金德（Wong Kim Ark）因其華裔身分在出國旅行後被拒絕重新入境，美國最高法院最終裁定他是美國公民進而鞏固了出生公民權，並確認憲法第14修正案適用在「美國出生的全人類」。

    川普上任首日即簽署行政命令取消出生公民權，指出這項命令將於簽署後30天生效，禁止以臨時工作、學生或旅遊簽證入境的非公民父母所生子女自動取得公民身分。

    川普這項移民政策會影響到多少人尚不清楚，不過漫長法律戰的攻勢已經展開。華盛頓郵報指出，司法界對此議題存在分歧。公民自由組織表示，這起法律案件最終可能將由最高法院裁定，而最高法院保守派法官與自由派法官的比例為6比3。

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