川普就職首日！習近平與普廷火速視訊 提及台灣、烏克蘭

週二中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷透過視訊談話。（美聯社）

2025/01/22 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）20日宣誓就任美國第47任總統，數個小時後，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）隨即透過視訊談話1小時35分，雙方承諾「深化戰略協作，堅定相互支持」，被視為象徵性展現團結，談話內容包括如何與川普建立關係，也提到了烏克蘭和台灣。

路透報導，川普週一宣誓就任美國總統後，週二習近平和普廷透過視訊進行了1小時35分鐘的談話，提議進一步深化兩國戰略夥伴關係，這引起了西方的擔憂。

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雙方互稱「親愛的朋友」

報導提到，普廷在莫斯科郊外的新奧加雷沃官邸視訊，習近平則在北京人民大會堂談話，互稱對方為「親愛的朋友」，習近平還告訴普廷他週五與川普通話的情況。

克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yury Ushakov）對記者表示，習近平和普廷已經表示，如果川普團隊確實表現出興趣，他們願意在互利、相互尊重的基礎上與美國建立關係，強調「我們已準備好與美國新政府就烏克蘭衝突進行對話」。

烏沙科夫表示，普廷希望烏克蘭能實現長期和平，而不是短期停火，但任何協議都必須考慮到俄羅斯的利益。他說，尚未收到與川普通話的具體建議。

中國官媒「新華社」則報導，習近平和普廷互相新年祝福，希望新的一年中俄關係「紅紅火火」。「新華社」轉述，普廷說，俄中始終相互信任支持、平等相待，雙方合作符合兩國人民的利益，不受國際情勢變化影響，俄方堅定支持台灣是中國領土不可分割的一部分，並堅決反對任何形式的台獨。

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