川普行政命令取消在美出生即享公民權 多州與民團提告

2025/01/22 05:21

〔中央社〕美國總統川普上任首日簽署行政命令，取消在美出生即享有公民權，多州檢察長與民間人權團體今天陸續提出違憲的法律訴訟。川普團隊早前指出，已準備好處理官司。

紐約時報（New York Times）統計，包括麻薩諸塞、科羅拉多、夏威夷、緬因、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、內華達、紐澤西、新墨西哥及加州等18個州檢察長，狀告川普（Donald Trump）簽署行政命令，拒絕承認非經許可入境美國人士，在美產下的嬰兒即為美國公民的權利，開啟挑戰川普政府移民政策的漫長法律戰。

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紐澤西州檢察長普雷特金（Matthew Platkin）與加州、麻州州檢察長都認為，川普意圖限縮出生即有公民權，是不尋常與極端作為。他批評：「總統極具權力，但不是國王，無法用一支筆改寫憲法。」

除了初生嬰幼兒將不見得擁有美國公民身分，過去在美出生，父母皆不具公民身分者恐怕也將面臨挑戰。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的說法，川普試圖損害出生公民權不僅違憲，這項行政命令也代表曾經擁有公民權的兒童，成長期間將面臨遣返。

1868年，美國憲法第14修正案第一款明定，在美出生及歸化者皆為美國及居住州的公民。

川普最新行政命令指出，嬰幼兒的母親若非法入境，父親不是美國公民或不具合法永久居留身分；母親若合法入境但屬短期停留，父親同樣不是美國公民或不具合法永久居留身分；這些嬰幼兒將無法自動成為美國公民。行政命令將在2月19日開始生效。

過去由持學生或旅遊簽證赴美女性誕生的嬰幼兒，將無法如過去依憲法條文規定取得美國公民身分。川普的行政命令強調，非美國公民誕下的嬰幼兒不從屬於美國司法體系，因此適用超過百年的憲法第14項修正案不適用。

百年來，除了少數外交人員子女之外，無論父母有無公民身分，美國聯邦與州法院均認為在美國出生的嬰兒即刻擁有公民身分。

川普新政在法界看法不一，川普提名的聯邦第5巡迴上訴法院法官詹姆士．何（James C. Ho）較傾向川普陣營的論點，視無證移民為入侵者，在德州已有律師引用這些觀點。

印第安納大學法學院教授馬格里歐卡（Gerard Magliocca）認為，聯邦上訴法院不會聽取麻州提出的案件；如果國會沒有立法，部分法院甚至不太可能接受川普政府對憲法修正案的解釋論點。

川普團隊早前指出，已準備好處理上任後的法律訴訟。（編輯：洪(啟)原）1140122

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