準美國駐聯合國大使：確保台灣最大程度有意義參與國際組織

美國總統川普提名的駐聯合國大使史蒂芬尼克，21日在聯邦參議院任命聽證會上承諾，確保台灣在國際組織中獲得最大程度的有意義參與。（法新社）

2025/01/22 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普正式就任，他提名的駐聯合國大使、紐約州共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）21日表示，美國必須推舉本國或盟國的候選人競爭聯合國關鍵職位，密切檢視聯合國文件是否納入中國的「特定語言」，並確保台灣在國際組織中獲得最大程度的有意義參與。

聯邦參議院外交委員會21日召開史蒂芬尼克的人事聽證會。猶他州共和黨參議員匡希恆（John Curtis）詢問，史蒂芬尼克如何對抗中國在聯合國的影響力，以及如何確保台灣受到公平對待？史蒂芬尼克承諾，確保台灣在聯合國體系內擁有最大程度且有意義的參與，「正如台灣在所有國際組織中應該擁有的地位」。

請繼續往下閱讀...

史蒂芬尼克強調她擔任國會議員期間支持台灣的紀錄，「我一向投票支持對台灣的防禦性援助。我深信嚇阻的作用，以避免印太地區爆發戰爭」。

史蒂芬尼克指出，美國需要確保在聯合國關鍵領導職位的選舉過程中，提名來自美國或盟國的候選人，尤其需要關注技術性組織，包括電信、民航等領域。她表示：「我認為我們需要捲起袖子，推動改革，並確保我們的資金用於聯合國內有效運作的專案，這些專案以法治為基礎，具備透明度和問責機制，而且能加強我們的國家安全以及合作夥伴關係。」

此外，聯合國使用的語言也至關重要，「因為我們已經看到中國試圖納入他們特定的語言，這與我們的價值相悖。」史蒂芬尼克強調，美國需要密切監控聯合國體系內所有文件及聲明的內容，並制定計畫，招募更多美國或盟國人士進入聯合國，以落實這項目標。

史蒂芬尼克是川普的忠實盟友，也是眾院共和黨黨團會議主席，既是眾院「第4號人物」，也是眾院軍事委員會及情報委員會中層級最高、任職時間最長的女性，更是「美中戰略競爭特別委員會」成員，以及眾院跨黨派「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員。

史蒂芬尼克2014年以30歲之齡首次當選國會議員，成為最年輕的女性聯邦眾議員。去年9月，史蒂芬尼克提出「對抗中國共產黨無人機法案」，要求將中國大疆創新公司（DJI）列入聯邦傳播委員會（FCC）黑名單，禁止新款無人機在美國銷售。史蒂芬尼克還與曾任聯邦參議員的新任國務卿魯比歐聯名致函商務部，要求撤銷對中國電信巨擘華為的晶片相關技術和工具的出口許可證，並反對展延美中「科技協議」，避免中國利用民間研究夥伴關係圖利軍方。

去年4月，哈佛大學台裔學生吳亭樺等人利用中國大使謝鋒到校演講的機會，抗議中國打壓人權，卻遭中國留學生暴力架離會場，甚至遭校方懲處留校察看。身為哈佛校友的史蒂芬尼克當時痛批哈佛遭敵對勢力腐蝕、對中共卑躬屈膝，「我們不能允許美國高等教育機構成為中共實施跨國鎮壓的工具」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法