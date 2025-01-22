美國準聯合國大使：確保台灣最大程度參與國際組織

2025/01/22 01:06

〔中央社〕美國準聯合國（UN）大使史蒂芬尼克今天表示，美國必須推舉本國或盟國的候選人競爭聯合國關鍵職位、密切檢視聯合國文件是否納入中共「特定語言」，及確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。

美國參議院外交委員會上午召開聯合國大使提名人史蒂芬尼克（Elise Stefanik）人事聽證會。她回應如何抗衡北京在聯合國的影響力，及中共滲透國際組織的疑慮時，表示美國都需要確保在聯合國關鍵領導職位的選舉過程中，提名來自美國或盟國的候選人。

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她說，美國尤其需要關注技術性組織，無論是電信、民航等領域。此外，「我們還需要確保台灣能在國際組織中取得最大程度、有意義的參與」。

史蒂芬尼克表示，聯合國使用的語言也至關重要，「因為我們已經看到中國試圖納入他們特定的語言，這與我們的價值相悖」。

她強調，美國需要擁有非常強的中文專業能力，密切監控聯合國體系內所有文件及聲明的內容。美國也必須制定計畫，招募更多美國或盟國的人士進入聯合國，以落實這項目標。

史蒂芬尼克對中國立場鮮明，哈佛大學台裔學生吳亭樺等人去年抗議中國大使謝鋒到校演說，遭中國學生強行架離現場，之後吳亭樺等人遭留校察看後，哈佛校友史蒂芬尼克即發聲批哈佛「已經完全被敵對外國勢力所腐蝕」，向共產中國卑躬屈膝。

史蒂芬尼克目前是眾議院第4號人物，是眾院軍事委員會及情報委員會中級別最高、任職時間最長的女性，也是「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成員。

她多年來參與協商年度國防授權法案，2023年率跨黨派代表團前往日本、新加坡及泰國等印太國家，與當地的政府、軍事及文化領袖會晤。

在紐約州北部成長的史蒂芬尼克也有體制內經驗，她曾於前總統小布希（George W. Bush）執政時期，在白宮國內政策委員會及幕僚長辦公室任職。

她2015年以溫和派形象進入國會。10年過去，史蒂芬尼克成為最挺川普的議員之一。（編輯：洪(啟)原）1140122

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