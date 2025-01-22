梅蘭妮亞低調神秘 美國第一夫人「高衣Q」成為新嬌點

美國第一夫人梅蘭尼亞和夫婿川普連袂現身就職典禮時，選擇修身大衣搭配圓邊帽半遮面出場，時尚俐落又低調神秘。（路透）

2025/01/22 06:07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國第47任總統川普20日重掌睽違4年的白宮，模特兒出身的第一夫人梅蘭妮亞舉手投足，也再次成為世人關注焦點。當天和川普連袂現身就職典禮時，梅蘭尼亞選擇修身大衣搭配圓邊帽半遮面出場，時尚俐落又低調神秘，連川普宣誓後想親吻她的臉頰，都得閃避帽沿。在專家眼中，這身打扮反映她在川普上次任期遭受嚴格檢視後的保護色。

梅蘭妮亞頭上的帽子，出自美國紐約女帽設計師賈維茨（Eric Javits）之手。身上那套剪裁極度考究修身的海軍藍雙排扣外套，則來自美國紐約設計師李佩斯（Adam Lippes），她在川普第一任期時即曾多次穿著他的作品，不僅梅蘭妮亞愛用，李佩斯也是前總統拜登夫人吉兒與蜜雪兒‧歐巴馬的御用設計師。

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法新社指出，第一夫人沒有太多發言權，但全球關注她們選擇的服裝，並加以審視，試圖從中找出潛台詞，而梅蘭妮亞更是早自選戰期間，就大玩令外界捉摸不定的時尚遊戲。專家分析，梅蘭妮亞陰暗別緻的造型，直指圓帽遮面帶出疏離的美感，「儘管她享有知名度，但仍渴望隱私」。至於大衣風格，「帶有一點保護殼的感覺，畢竟她在川普上個4年任期中遭到嚴格檢視」。

相較之下，川普8年前初上任那天，梅蘭妮亞在他就職時選擇以粉藍色羊絨連身裙，與成套的不對稱短上衣，搭配歌劇手套出席，晚宴則換成法國裔美國時裝設計師皮埃爾（Hervé Pierre）的真絲縐紗禮服，在在顯示她當時初任第一夫人新角色的充沛活力。

不讓梅蘭妮亞裝扮專美於前，川普20日舉右手依美國憲法宣誓就職時，左手未依慣例放在梅蘭妮亞在旁手持的2本聖經上，雖不影響宣誓法律效力，卻意外成為當天美國網路討論度最高的話題。川普交接團隊表示，2本聖經為川普親選，分別是美國第16任總統林肯宣誓就職時使用的那本聖經，以及川普母親送給他的1本聖經。

專家指出，許多美國總統宣誓時選擇使用聖經，但這只是傳統，而非法定要求，過去也出現過選用其他書籍，或完全不用任何物品進行宣誓。

梅蘭尼亞的大圓邊帽讓川普宣誓後想親吻她的臉頰，都得閃避帽沿。（路透）

梅蘭妮亞（右一）頭上的帽子，出自美國紐約女帽設計師賈維茨之手。身上那套剪裁極度考究修身的海軍藍雙排扣外套，則來自美國紐約設計師李佩斯。（路透）

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