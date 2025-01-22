以色列參謀總長請辭 反對派嗆納坦雅胡：你才該下台

以色列國防軍參謀總長哈勒維20日請辭。圖為哈勒維去年6月向正在黎巴嫩邊境的以北地區舉行軍演的部隊發表談話。（法新社）

2025/01/22 06:27

首次上稿 01-21 23:39

更新時間 01-22 06:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）21日請辭，理由是為了2023年10月軍方未能阻止巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲負責；以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）怒嗆總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其政府才該下台。

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哈勒維在軍方公佈的辭呈中表示，他承認他對以軍在2023年10月7日哈瑪斯來襲上的「失敗」負有責任，因此請辭，並稱他是在軍方取得「重大成功」之際離開。

哈勒維說，以色列尚未落實在加薩的所有軍事目標……「（以哈）戰爭的目標尚未全部實現。軍隊將繼續戰鬥以進一步瓦解哈瑪斯及其治理能力，確保人質獲釋」，以及讓因哈瑪斯攻擊而流離失所的以色列人回家。

對此，以國反對派領袖拉皮德說，他要向請辭下台以示負責的哈勒維致敬，並隨即把矛頭指向納坦雅胡，直言「現在是他們──總理及其整個糟糕透頂的政府──承擔責任與辭職的時候了。」

哈勒維要求在3月6日離職，指稱屆時將能完成對10月7日事件的調查，以及加強軍事戰備。此外，負責加薩的以色列國防軍南方司令部（Southern Command）指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman），也一併請辭。

哈、芬二人請辭前的19日，歷時15個月的以哈戰爭的停火協議生效，雙方迄今已二度釋放以國人質以交換巴勒斯坦囚犯。

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