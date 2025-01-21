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    遭蕭茲批評立場極右 馬斯克還擊酸他笨蛋+精神分裂

    特斯拉執行長馬斯克在抨擊德國總理蕭茲時，將蕭茲的姓名更改為帶有貶意的「Oaf Schitz」。（路透）

    特斯拉執行長馬斯克在抨擊德國總理蕭茲時，將蕭茲的姓名更改為帶有貶意的「Oaf Schitz」。（路透）

    2025/01/21 23:45

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理歐拉夫·蕭茲（Olaf Scholz）近期在世界經濟論壇（WEF）發表談話時，針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的右派立場作了一些評論，最後這番話引來馬斯克反擊，但馬斯克在回覆時刻意將蕭茲的姓名更改為「Oaf Schitz」，這2個詞彙均含有貶意。

    一名網友@robbystarbuck在X平台PO出一段蕭茲在世界經濟論壇發表談話的影片，並說：「德國總理蕭茲（Olaf Scholz）剛剛在世界經濟論壇上說，馬斯克應該明白德國與歐洲的『言論自由』並不容許『極右立場』。這個神經病認為不希望移民強姦小女孩=極右翼。」

    @robbystarbuck的PO文引來馬斯克附和，他在回覆時說：「歐拉夫·蕭茲真丟臉！」（Shame on Oaf Schitz!）

    根據劍橋辭典（Cambridge Dictionary）解釋，Oaf是指一個人愚笨、粗魯、笨拙，尤其用來指男性。

    對於Schitz，城市詞典（Urban Dictionary）的解釋是，如果你認為某一個人患有精神分裂症，就可以稱呼他為「Schitz」。

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