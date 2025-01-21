暗指因為中俄威脅 川普上任首日重申要取得格陵蘭

川普模型和格陵蘭地圖。（路透）

2025/01/21 21:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普20日上任第一天，除了重申要拿回巴拿馬運河，也沒忘了格陵蘭，他暗指中國、俄羅斯造成的威脅，表示為了「國際安全」，美國需要取得格陵蘭。

《政客（Politico）》歐洲版網站21日報導，川普20日在白宮橢圓形辦公室，簽署上任後首批行政命令時，向記者談到格陵蘭問題，他認為丹麥沒辦法「留住」格陵蘭。川普說：「格陵蘭是很棒的地方，為了國際安全，我們需要它，而且我確信丹麥會同意，因為他們維護那裡、留住那裡，要付出太多錢」。

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格陵蘭是丹麥的海外自治領地，川普上任前，就多次表明有意取得格陵蘭，稱美國「有絕對必要」掌控該地，甚至不排除使用武力達成此目的。丹麥政府為此近日頻頻與川普本人或川普團隊溝通。

政客的報導指出，川普說，「格陵蘭不僅對我們、對國際安全而言也是必要」，「你看那地方到處都是俄羅斯的船隻、到處都是中國的船隻—軍艦—，他們（丹麥）沒辦法維護那裡」。

川普也談到他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）1月稍早到訪格陵蘭之事，說「格陵蘭人對丹麥不開心，你知道，我想他們會滿意我們」，「我們有代表—我兒子和幾名代表兩週前去那裡，他們喜歡我們，所以，我們就看看接下來會怎樣吧」。

川普20日就職後，在白宮橢圓形辦公室向記者談話。（彭博）

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