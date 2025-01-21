辣翻！貝佐斯未婚妻川普就職典禮「解放」 臉書創辦人眼神藏不住

（左起）Meta執行長札克柏格、桑契斯、亞馬遜創辦人貝佐斯、Alphabet執行長皮查伊和特斯拉執行長馬斯克，出席20日在國會大廈圓形大廳舉行的總統就職典禮。（彭博）

2025/01/21 21:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，美國總統當選人川普20日宣誓就職，典禮上，亞馬遜創辦人貝佐斯的未婚妻、前新聞主播新聞主播桑契斯的穿著引發爭議。桑切斯身穿一襲白色褲裝，內搭一件若隱若現的蕾絲胸衣，被網友批評在莊嚴的場合穿著過於暴露。此外，坐在桑契斯身旁的臉書和Meta執行長札克柏格，也被拍到疑似偷瞄桑切斯的胸部，引發熱議。

報導指出，55歲的桑契斯身穿造型師亞歷山大麥昆 （Alexander McQueen）設計的白色套裝，搭配白色蕾絲胸衣，捨棄傳統襯衫，內衣若隱若現，全身行頭至少要價1800 美元（約合新台幣5萬8950元）。

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她的大膽造型在社群媒體上引發批評，網友紛紛留言表示：「在國家級場合穿得非常不得體」、「應該有人告訴她，露出白色蕾絲內衣是不被接受的」、「今天又不是夜店派對，請展現一點格調和端莊」。有人諷刺她「忘記穿上衣」，還有人開玩笑說她是「由維多利亞的秘密（Victoria's Secret）治裝」。

相較之下，川普人梅蘭妮亞（Melania Trump）的穿著保守許多，她身穿由美國時尚大師利普斯（Adam Lippes）所設計的海軍藍羊毛絲綢訂製大衣、同色系羊毛絲綢窄裙，以及一件象牙白絲質縐紗襯衫，搭配寬邊帽，顯得端莊優雅。

時尚歷史學家 Summer Anne Lee表示，這種暴露的內衣穿搭在就職典禮的時尚歷史上，恐怕是「第一次」。當天，包含札克柏格、蘋果（Apple）執行長庫克、Alphabet 執行長皮查伊以及特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭，也出席了就職典禮。

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