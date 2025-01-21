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    川普視訊駐韓美軍 讚金正恩是硬漢

    川普（左）和金正恩（右）2019年6月在兩韓交界的板門店會晤。（法新社檔案照）

    川普（左）和金正恩（右）2019年6月在兩韓交界的板門店會晤。（法新社檔案照）

    2025/01/21 20:54

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普20日上任後，與駐韓美軍官兵視訊通話，關注朝鮮半島局勢。川普在視訊中還問到北韓領導人金正恩最近的情況，稱他是「硬漢」。

    《韓聯社》報導，川普在就職舞會上，與位於南韓京畿道平澤市的美軍韓福瑞營區官兵視訊通話，他問駐地官兵情況如何，還顯然半開玩笑地說「金正恩現在怎麼樣？」

    川普向官兵說，派駐當地的部隊面對「某個有相當不好意圖的人」，明顯是指金正恩；他接著說，「你們會這樣說，雖然我和他建立了相當好的關係，他是名硬漢」。

    川普第一任內，曾在2018、2019年初兩度與金正恩進行雙邊峰會，2019年6月又在兩韓非軍事區板門店第三次會談。過去川普就曾稱讚金正恩是「硬漢」，2018年川金會落幕後，川普受訪被問到北韓迫害人權，他反問「哪國沒做過壞事」，稱讚金正恩是「硬漢」、「聰明」、「優秀的談判家」。

    20日稍早，川普就職後談到北韓問題，展現對於與北韓重啟談判的信心。他說，北韓是「擁核國」，他和金正恩關係「非常友好，「他會歡迎我回來」。

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