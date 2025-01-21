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    土耳其滑雪勝地飯店凌晨大火 增至66死51傷

    有關單位指出，這場大火發生在當地時間凌晨3點半，起火點是飯店的餐廳樓層。（法新社）

    有關單位指出，這場大火發生在當地時間凌晨3點半，起火點是飯店的餐廳樓層。（法新社）

    2025/01/21 21:33

    首次上稿：20:55
    更新時間：21:33

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其西北部博盧省（Bolu）一間位於滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）的飯店，於當地時間週二（21日）凌晨3點半發生火災，造成至少66人死亡與51人受傷。

    綜合《美聯社》、《路透》報導，到火災現場關切災情的土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）說，目前受傷人數約為51人。

    有關單位指出，這場大火發生在當地時間凌晨3點半，起火點是飯店的餐廳樓層。

    耶爾利卡亞表示，這家飯店在事發當天有238名旅客入住，「火勢已經被撲滅了，正在進行降溫作業。由於飯店建築的背面位在一條斜坡上，只能從正面還有側面的外牆進行滅火。」

    博盧省省長艾登（Abdulaziz Aydin）先前對土耳其國營的安納杜魯通訊社說，至少2人因驚慌跳樓躲避火勢，卻不幸死亡。

    有目擊者表示，飯店的火災偵測系統並沒有發揮作用。住在飯店3樓的旅客耶爾寇凡（Atakan Yelkovan）對土耳其IHA通訊社說：「我太太聞到了燒焦味，警示系統沒有起作用。」

    土耳其博盧省一間位於滑雪勝地的飯店凌晨發生大火，造成至少66人死亡與51人受傷。（法新社）

    土耳其博盧省一間位於滑雪勝地的飯店凌晨發生大火，造成至少66人死亡與51人受傷。（法新社）

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