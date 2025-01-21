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    健康出狀況？ 南韓總統尹錫悅出庭後被送往軍醫院

    南韓總統尹錫悅21日）於首爾憲法法庭出席彈劾審判聽證會，這是他首次現身彈劾庭審，現場維安升級。（彭博）

    南韓總統尹錫悅21日）於首爾憲法法庭出席彈劾審判聽證會，這是他首次現身彈劾庭審，現場維安升級。（彭博）

    2025/01/21 20:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因發布戒嚴令遭彈劾停職並被拘留，今（21）日下午出席憲法法庭聽證會後，並未直接返回看守所，而是被送往一家軍醫院。

    尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，引發南韓政壇動盪。儘管戒嚴令在短短6小時後便遭國會投票否決，但他隨後仍遭到國會彈劾，不僅被暫停總統職權，更成為南韓史上首位因叛亂罪遭逮捕的在任總統。數千名支持和反對尹錫悅的民眾聚集在憲法法庭外，該機構正在舉行聽證會，決定是否維持對他的彈劾。

    《韓聯社》報導，南韓總統尹錫悅在聽證會後被送往首爾地區軍醫院接受治療。總統方面和法律界相關人士後來才透露，尹錫悅是到醫院進行定期體健，目前無健康異常情況。《路透》則引述南韓《SBS》電視台報導指出，尹錫悅原先因健康問題前往醫院就診。韓媒最新消息指出，載有尹錫悅的車隊晚間已離開醫院，前往看守所。

    尹錫悅於21日稍早身穿西裝，而非標準囚服，抵達憲法法庭，這是他自遭彈劾停職並被拘留後，首次在公開場合露面。法庭上，尹錫悅表示：「如有必要，我將回答任何問題或提供進一步說明。」針對是否曾下令軍方阻止國會議員對其戒嚴令進行投票，他明確否認表示：「沒有。」他的律師團則要求傳喚「至少24名」證人，包括多名選舉官員，以釐清相關案情。

    尹錫悅的辯護團隊主張，去年反對黨在國會大選中大獲全勝，存在選舉舞弊的疑慮，因此尹錫悅才採取非常手段，暫停文官統治。然而，由國會選出的檢察官團隊強烈抨擊尹錫悅及其律師的辯護「前後矛盾、不合邏輯且含糊不清」，並警告說：「如果他們繼續像今天這樣繼續逃避責任，只會讓他們在彈劾審判中處於不利地位，並引起公眾更大的反感。」

    尹錫悅缺席了上週的前兩次聽證會，但即使他缺席，審判仍將繼續，且可能持續數個月。負責調查尹錫悅戒嚴令的高級公職人員犯罪調查處（公調處）先前表示，由於「嫌疑人持續拒絕合作」，他們放棄強制尹錫悅出席接受訊問。

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