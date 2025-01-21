美用戶湧入令中國政府緊張 要求小紅書加強監控過濾

中國社群平台「小紅書」。（路透）

2025/01/21 19:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕母公司為中國「字節跳動」的短影音社群媒體TikTok在美國遭全面封殺命懸一線之際，大量美國用戶湧入中國另一社群平台「小紅書」後，中國政府已經迅速對小紅書的發文展開審查和限制，要求注意外國用戶發文。

《華爾街日報》20日報導，了解相關討論的消息人士透露，中國網路最高主管機關「國家網路信息辦公室（CAC）」官員，已指示小紅書，密切監視中國和外國用戶的互動，必要時介入；國家網信辦也要求該平台，過濾北京視為敏感的話題，當中包括中國國內政治。

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報導指出，對於新加入的美國用戶來說，初入小紅書就體驗到中國式資訊審查，例如，美國亞利桑那州的44歲用戶霍斯金斯（Rosetta Hoskins），在小紅書分享一段她吃西瓜的影片卻遭封殺，平台通知她，原因是片中她穿著的服裝暴露。

消息人士說，隨著大量美國用戶湧入，小紅書的內容審核團隊也已加班審核國外用戶發文，工程師在平台的內容過濾系統中，增設多個英文關鍵字，以便有效找出潛在的不適當內容，交由人工審核。

官員也要求小紅書，防範中國用戶看到外國用戶的發文內容。小紅書並未封鎖所有外國網友的發文，而是減少觸及中國用戶。小紅書和中國國家網信辦都未回應這篇報導。

儘管大多數小紅書的美國用戶，都並未觸碰中國政治禁忌，但是有些美國網友說，他們在小紅書的發文或帳號被暫停，而理由令他們大感驚訝，除了前述例子，另有一名住在美國中西部的用戶說，小紅書撤銷他的帳號，原因是站方指稱他是中國人，卻偽裝成非中國人開設帳號。這名用戶說，他真的是美國人，只不過是利用AI聊天機器人，才能以流利的中文發文。

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