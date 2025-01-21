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    上任第一天就裁員 川普宣布將解雇逾千人

    美國總統川普在上任的第一天宣布接下來將解雇部分拜登政府任內雇用的員工，人數估計逾千人，（路透）

    美國總統川普在上任的第一天宣布接下來將解雇部分拜登政府任內雇用的員工，人數估計逾千人，（路透）

    2025/01/21 20:40

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在上任的第一天就動作頻頻，除了簽署多道行政命令之外，他也宣布接下來將開除逾1000人，因為這些人不在他所主張「讓美國再次偉大」的藍圖中，而美軍前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）就包含在最先被解雇的4人之中。

    川普今日在他的社交平台真相社群（Truth Social）PO文說：「我們在白宮的第一天尚未結束！我的總統人事辦公室正在積極找出並開除上一屆政府中的1000多名總統任命人員，這些人與我們讓美國再次偉大的願景不符。」

    川普接續說：「讓這篇文作為這4個人的正式解雇通知，接下來還會有更多：總統運動健身及營養委員會的安德烈斯（Jose Andres）、國家基礎設施諮詢委員會的米利、威爾遜學者中心的霍克（Brian Hook）還有總統出口委員會的博頓斯（Keisha Lance Bottoms）—你被開除了！」

    「你被開除了！」（You're fired!）是川普以前主持真人秀節目《誰是接班人》（The Apprentice）時最廣為人知的口頭禪。

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