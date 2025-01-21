川普清算軍系開槍 五角大廈罕見撤前參謀首長密利肖像

2019年時任美國總統川普（左）和參謀首長聯席會議主席密利（右）。（美聯社檔案照）

2025/01/21 18:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕川普20日宣誓就任美國總統後，五角大廈也撤下前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的肖像。由於密利曾公開批評川普，他在五角大廈的肖像被火速撤下，被視為川普新政府清算政治敵手的第一批對象之一。

《紐約時報》、《法新社》20日報導，根據五角大廈內部消息人士透露，歷任參謀首長聯席會議主席的肖像，通常掛在五角大廈一處走廊上。密利的肖像上週才剛被掛上去，20日川普就職後不到2小時，就已經被迅速撤下。

請繼續往下閱讀...

消息人士未解釋撤除原因，建議去向白宮詢問。紐時引述一名官員說法，指是「白宮」下令撤除，但拒絕再多透露細節。

紐時指出，撤下參謀首長聯席會議主席肖像，是前所未有的舉動，此職位向來被視為無關黨派政治；五角大廈此決定，也被視為川普新政府，針對軍中建制派發起的首波清算行動之一。目前還不清楚密利的肖像被存放何處。拜登在卸任前一刻，以行政特權進行的最後一波預防性特赦，就包括密利。

川普過去曾批評密利是「覺醒大災難（woke train wreck）」，尤其不滿密利在他第一任末期，致電中方對等官員，曾發文直指密利此舉「錯得離譜，在過去會被處以極刑」。密利2023年卸任時，也不避諱批評川普，他在軍方舉行的歡送儀式上說，「我們並不是宣誓效忠國王、女王、暴君或獨裁者……也不效忠於任何一個渴望成為獨裁者的人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法