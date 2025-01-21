反對放寬中國人赴日旅簽證！ 自民黨議員︰政策不符合國家利益

自民黨外務委員會在今（21）日召開的聯合會議，包含外務委員會委員長星野剛士在內，許多議員發聲反對石破茂政權未經過黨內討論程序，就擅自做出相關決策。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/01/21 19:47

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宣布放寬中國人赴日旅遊增「有效期10年簽證」 日外相遭炎上掀黑底

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上月底日本新任外務大臣岩屋毅訪中後，宣布將放寬對中國遊客發放簽證等要求，消息引起日本各界譁然與強烈反彈。對此，日本自民黨今（21）日舉行內部會議，許多議員皆發聲反對該政策，不僅因石破茂政權並未經過黨內討論程序，就擅自做出相關決策，且政策完全不符合國家利益。

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綜合日媒報導，日本首相石破茂在去年10月上任後，其政權在短短數月內，多次安排與中國政府進行各種交流活動，甚至推出有利於中國的政策，且對於日本國民在中國的各種不正當遭遇、中國單方面禁止日本水產品、解放軍頻繁侵入日本領空和領海等事件，皆未以強硬態度抗議，種種過分親中的外交政策，引發朝野人士不滿與擔憂。

對此，自民黨外務委員會在今日召開的聯合會議，有多名出席議員當場抨擊石破茂與近期頒布的政策。一名議員表示，「石破茂政權的外交政策，過於關注中國，並未積極維持與美國的關係（目前日本外交的主軸）」，另有其他議員指出，岩屋毅訪中後，宣布放寬中國人赴日的免簽措施，這個倉促的政策完全不符合國家利益。

報導指出，許多自民黨議員在會議中提到，他們擔心隨著放寬措施正式實施，會讓更多中國人到日本觀光旅遊，導致各地「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）變得更加嚴重，且國民反對聲浪極高。不僅如此，還有議員直言，「這項決定根本不符合國家利益，加上日中2國明顯還存在許多未解的問題，像是中國政府拘留日本公民。」

自民黨外務委員長星野剛士表示，他不明白為何石破茂政權會做出如此倉促的政策，且這個政策發布前，石破茂政權並未事先經過黨內討論程序，就直接做出相關決定，事後也沒有向黨內解釋該政策「急切實施的必要性」，令他與其他自民黨議員對此非常不滿，「我希望向外相岩屋毅表達，黨內的強烈意見（反對放寬中國人免簽）。」

上月底日本新任外務大臣岩屋毅訪中後，宣布將放寬對中國遊客發放簽證等要求，消息引起日本各界譁然與強烈反彈。（美聯社）

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