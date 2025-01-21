TikTok禁令最後期限 川普簽行政命令延長75 天

川普在總統競選期間曾表示，他希望將 TikTok 從美國的禁令中「拯救」出來。（路透）

2025/01/21 19:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普20日簽署行政命令，將TikTok禁令最後期限延長75天，同時表示對中國加徵關稅的決定，可能取決於這個短影音平台所有權交易結果。

據《金融時報》報導，川普要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在期限內尋找美國買家，並稱若該平台繼續營運，美國「應獲得其一半價值」。他警告，若中國拒絕交易，可能對中國商品加徵高達100%關稅，藉此向中國政府施壓。川普強調，「我不是說一定會這麼做，但絕對可能這麼做。」此舉被視為對中國政府施壓，逼迫其批准交易。

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此外，川普就職首日也揚言對加拿大和墨西哥加徵25%關稅，但未兌現競選承諾中，對中國商品全面加徵60%關稅的計畫。儘管如此，他對TikTok的態度仍透露出，將該交易作為美中談判籌碼的意圖。有報導指出，中國官員正在考慮借助與川普關係密切的馬斯克，作為TikTok美國業務出售的中間人。

《法新社》指出，川普正尋求與字節跳動建立「50-50合作夥伴關係」，籌組合資企業。他聲稱因自己介入，公司價值可能達一兆美元，但若無法達成交易，該平台將「一文不值」。

新行政命令為TikTok提供營運緩衝。原定1月19日午夜實施的禁令，可能影響約1.7億美國用戶，現已暫緩執行。在75天寬限期內，蘋果（Apple）、谷歌（Google）和甲骨文（Oracle）等相關企業，可繼續為TikTok提供服務，否則可能面臨每位用戶5000美元（約新台幣16.3萬元）罰款。

TikTok執行長周受資近期展開公關攻勢，出席川普就職典禮，與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）同場，並與川普提名的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）並肩而坐，引發關注。

中國外交部對川普的關稅威脅未作直接回應，僅表示TikTok相關決定應遵循市場原則，由企業自主決定。

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