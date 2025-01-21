感覺真棒！川普重回橢圓形辦公室 可樂按鈕也回來了

川普20日上任，再度回到白宮橢圓形辦公室。（法新社）

2025/01/21 18:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國新任總統川普20日就職上任，經過4年風風雨雨，再度回到白宮，川普被記者問道有何感想時，直說「這感覺真棒」。

《法新社》報導，川普20日被記者問到，重回白宮橢圓形辦公室的感覺，他說：「這感覺真棒」，「這是我一生中其中一次感覺最好的」。對川普來說，白宮的一切事物感覺如此熟悉，這有很大一部分要歸功於白宮工作人員，用5個小時的時間，清除前任總統拜登的所有痕跡，重新打造出「川普2.0版橢圓形辦公室」。

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法新社指出，川普並未證實，他第一個總統任內著名的「健怡可樂按鈕」是否回歸，不過根據《紐約郵報》報導，這個著名的紅色按鈕回歸了，這放在一個木頭盒子裡。

橢圓形辦公室內的其他更動顯而易見。拜登任內懸掛的羅斯福（Franklin D. Roosevelt）肖像，被從壁爐上方撤下，改掛回華盛頓（George Washington）像，美國第3任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）的肖像也重回白宮。據了解，英國二戰時期領袖丘吉爾（Winston Churchill）的半身塑像，一如川普第一任內的佈置，也被重新放回川普的白宮辦公室。

川普說，這些是他的團隊找來設計師佈置的，他指著這些前任總統的肖像說，「我能接受喬治華盛頓，傑佛遜也可以。他們（川普團隊）選了一條非常安全的作法」。川普也在歷史悠久的「堅毅書桌」抽屜裡，找到拜登依照傳統，留給新任總統的信，川普拿著信說：「本來有可能要花很多年，才能找到它」。

對拜登及其團隊來說，這一天再次提醒權力的轉瞬即逝：拜登甚至尚未離開白宮，掛在西廂牆上肖像已經被取下。在川普與妻子梅蘭妮亞抵達白宮後，拜登向川普說：「歡迎回家」。

川普回到白宮的第一天。（歐新社）

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