南台灣凌晨規模6.4地震 「台灣大丈夫」登日本X熱門趨勢

日媒指出，南台灣今（21）日發生凌晨規模6.4地震，不僅全台灣有感，就連位在台灣東方外海的日本宮古島一帶，也被日本氣象廳偵測到震度1的晃動。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/01/21 17:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉今（21）日凌晨發生規模6.4地震，隨後又發生多次餘震，導致中、南部等縣市多處災損，造成至少27人受傷。日媒指出，這起地震不僅全台灣有感，就連位在台灣東方外海的日本宮古島一帶，也被日本氣象廳偵測到震度1的晃動；不少日本民眾也紛紛發文關心台灣受災情況，並祈禱一切平安。

綜合《NHK》等日媒報導，台灣嘉義縣大埔鄉在21日凌晨0時17分，發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣政府東南方37.9公里處，深度僅9.7公里，屬於極淺層地震；嘉義縣觀測到最大震度為6弱，台南、高雄5弱，台北2級。另外，根據日本氣象廳官網資料顯示，沖繩縣的石垣市、與那國町、竹富町，也偵測到震度1的晃動。

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根據多段監視器畫面顯示，民眾自宅、空無一人的商店、坐滿人的酒吧等場所，在地震發生當下，室內發生明顯的強烈晃動，導致貨架大量商品掉落，有民眾一度被倒塌建築壓住受困。報導指出，截至今日中午，嘉義、台南一帶已經發生50起以上的有感餘震，台灣中央氣象署已提醒民眾，未來3天內，仍需留意出現規模5以上的餘震。

日本民間氣象觀測公司對此分析指出，台灣正好位在菲律賓海板塊、及歐亞板塊的交會處，過往絕大部分地震，會出現在東部沿海一帶，像此次發生在西南部的強震，在歷史上的次數相對較少，但威力依舊不可小覷。

此外，南台灣發生大地震後，「台灣地震」、「震度6弱」、「台灣大丈夫」等關鍵字，立即上日本社群平台「X」（原推特）熱門趨勢，許多日本網友除了發文表達擔憂，也提到若台灣需要捐款等救災協助，會立即發起募款活動。也有部分網友討論，近期日本與台灣皆發生強度不小的地震，認為兩國人民需特別做好各種事前防災措施。

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