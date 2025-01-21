川普上任揮刀！撤銷波頓、潘尼塔等51名前國安高官安全許可

川普上任揮筆簽署多項行政命令，推翻拜登政策。（美聯社）

2025/01/21 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普於20日就職當天，簽署了超過200項行政命令，其中包括撤銷51名前國家安全官員的安全許可。據《福斯新聞》（Fox News）報導，這些官員曾在 2020 年公開表示，總統拜登之子杭特（Hunter Biden）的筆電事件「具有俄羅斯資訊作戰的所有經典特徵」。

被撤銷安全許可的官員包括包含他第一任內時的白宮國安顧問波頓（John Bolton）、前國家情報總監克萊伯（James Clapper）、前中央情報局（CIA）局長海登（Michael Hayden）、布倫南（John Brennan）、以及前國防部長潘尼塔（Leon Panetta）等人。

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這 51 名前國安官員於2020年發表公開信，當時《紐約郵報》（New York Post）報導指出，他們取得的電子郵件顯示，杭特曾安排其父拜登與烏克蘭能源公司布里斯瑪（Burisma）的一名高層會面，數個月後，拜登便施壓烏克蘭官員解僱一名正在調查該公司的檢察官。

《福斯新聞》先前曾報導，美國司法部的聯邦調查人員已知杭特的筆電並未遭到竄改，且包含「可靠的證據」。包含南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在內的共和黨籍議員，先前就曾建議撤銷這些官員的安全許可。

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