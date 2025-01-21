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    土耳其滑雪勝地飯店大火奪10命！ 234名住客驚魂逃生

    土耳其西北部博盧省卡爾塔爾卡亞滑雪度假區一間飯店，當地時間週二（21日）凌晨發生重大火災，造成至少10人死亡、32人受傷。（路透）

    土耳其西北部博盧省卡爾塔爾卡亞滑雪度假區一間飯店，當地時間週二（21日）凌晨發生重大火災，造成至少10人死亡、32人受傷。（路透）

    2025/01/21 17:13

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其西北部博盧省卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）滑雪度假區一間飯店，當地時間週二（21日）凌晨發生重大火災，造成至少10人死亡、32人受傷，其中2名死者是在驚慌中跳樓身亡。

    綜合外媒報導，起火點疑似位於飯店餐廳樓層。當地電視台指出，飯店外牆的木質覆層可能加速了火勢蔓延。事發當時，飯店內共有234名客人入住。

    一名飯店滑雪教練表示：「當時飯店內煙霧瀰漫，許多客人難以找到逃生出口。」他在逃出飯店後，協助約20名客人脫困。電視畫面顯示，部分旅客被迫用床單從房間爬下逃生。

    當局派遣超過250名救援人員趕往現場，包括30輛消防車和28輛救護車，目前火災原因仍在調查中，為安全起見，度假區其他飯店已疏散。

    卡爾塔爾卡亞位於科羅格魯山脈，距離伊斯坦堡約300公里，是當地著名的滑雪勝地。這起事故發生在土耳其全國兩週學校假期開始之際，該地區飯店多處於客滿狀態。

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