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    信任流失 美海岸防衛隊女性四星上將司令遭免職

    美國海軍上將琳達．費根（Linda Fagan）於2022年6月1日升任為海岸防衛隊司令，成為美國海防隊第一位女性領袖。（路透社）

    美國海軍上將琳達．費根（Linda Fagan）於2022年6月1日升任為海岸防衛隊司令，成為美國海防隊第一位女性領袖。（路透社）

    2025/01/21 16:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據福斯新聞網（Fox News）21日導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）司令、美國史上首位執掌一個軍種的女性四星上將琳達．費根（Adm. Linda Lee Fagan）已遭解職。國土安全部（DHS）一名資深官員證實，費根因邊境管控、招募問題，以及過度專注於多元、平等和包容（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）等政策，導致「信任流失」而遭到撤換。

    報導指出，國土安全部代理部長賀夫曼（Benjamine Huffman）已終止費根的職務。該官員表示，費根的領導能力不足、任務執行不力，且無法推進海岸防衛隊的戰略目標。具體而言，法根被指控未能妥善處理邊境安全威脅、在招募和留任方面領導不力、採購破冰船和直升機等關鍵設備管理不當，以及過度專注DEI等政策。此外，費根還被控掩蓋「污錨行動」（Operation Fouled Anchor）並處置不當，導致公眾對其「信任流失」。

    「污錨行動」是美國海岸防衛隊內部的一項調查行動，主要針對海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）內的性侵犯和不當行為案件進行調查。這項行動引發了廣泛關注，因為海岸防衛隊領導層被指控隱瞞相關調查結果，並未能有效地處理和懲處涉案人員。

    費根是美國史上首位領導一個軍種的女性四星上將，並。她自2022年6月1日起擔任美國海岸防衛隊第27任司令，負責監督所有海岸防衛隊的全球行動，以及4萬2000名現役人員、7000名預備役人員、8700名文職人員，和2萬1000名輔助志願人員。福斯新聞的報導中並未提及費根遭解職的詳細時程，以及繼任人選等資訊。

    美國海岸防衛隊地位特殊，和平時期部隊受國土安全部管轄，在戰時或特定情況下，根據總統或國會命令，會被劃歸至美國海軍部指揮，負責執行多項海上任務，包括搜救、海上安全、邊境巡邏、環境保護和法律執行等。

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