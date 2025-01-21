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    53歲馬斯克VS.18歲川普帥兒 「表情溫度差」笑翻千萬網友

    目前網路瘋傳一段影片，為世界首富馬斯克與川普小兒子巴倫聆聽就職演說時，2人露出差異極大的表情，令不少網友笑說畫面能製成新迷因圖。（圖擷取自@elonmusk 社群平台「X」）

    目前網路瘋傳一段影片，為世界首富馬斯克與川普小兒子巴倫聆聽就職演說時，2人露出差異極大的表情，令不少網友笑說畫面能製成新迷因圖。（圖擷取自@elonmusk 社群平台「X」）

    2025/01/21 16:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在美東時間20日，於國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職，且就職典禮現場聚集許多政商名流，引起全球關注。目前網路瘋傳一段影片，為世界首富馬斯克（Elon Musk）與川普小兒子聆聽就職演說時，2人露出差異極大的表情，令不少網友笑說畫面能製成新迷因圖。

    馬斯克20日受邀出席川普就職典禮，川普和第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）所生、目前年僅18歲的巴倫（Barron Trump），則與他一起待在同一區域。從馬斯克社群平台「X」（原推特）分享的影片顯示，當川普在就職演說中提到「派出美國太空人，要把美國國旗插在火星上」的時候，馬斯克瞬間嗨翻大笑、雙手比讚。

    與此同時，站在馬斯克前方的巴倫，雖然也有跟著眾人一起拍手，但是他的臉上從頭到尾，都是露出一副非常嚴肅、略為厭世的神情。2人超明顯的「溫度差」對比畫面，立即引起不少網友關注，「新的迷因圖誕生了」、「巴倫也太穩重了吧！」、「53歲馬斯克感覺才是那個未成年的小屁孩」、「感覺巴倫是要來主持大法官會議」。

    據了解，巴倫是川普年紀最小的孩子，目前正在就讀紐約大學（New York University）的商學院。此外，巴倫的身高有206公分，還擁有十分出色的英俊容貌，過去鮮少出現在大眾面前，直到去年才頻繁現身為父親助選，被各界認為是協助川普贏得大量年輕群族選票的重要關鍵。

    現年18歲的巴倫是川普和第3任妻子梅蘭妮亞所生的獨子，目前就讀紐約大學商學院。（路透）

    現年18歲的巴倫是川普和第3任妻子梅蘭妮亞所生的獨子，目前就讀紐約大學商學院。（路透）

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